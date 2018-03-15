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Роберто Манчини: в Лиге Европы "Зениту" играть значительно легче

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини дал комментарий в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "РБ Лейцпциг".

"Мы ожидаем завтра 43 тыс. зрителей. Возможно, и больше, посмотрим. Я бы сказал, что в Лиге Европы "Зениту" играть значительно легче. Есть очень важное различие. Здесь все команды играют для того, чтобы выиграть, в то время как в чемпионате России команды в первую очередь стремятся не проиграть", - цитирует Манчини "Чемпионат.сом".
Теги: Манчини Зенит РБ Лейпциг
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