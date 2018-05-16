"Атлетико" разгромил "Марсель" в финале Лиги Европы

"Атлетико" одержал победу над "Марселем" в финальном матче Лиги Европы. Дубль оформил форвард мадридского клуба Антуан Гризманн. Финальную точку в матче поставил хавбек Габи, забивший на 89-й минуте.Лига ЕвропыФинал: Гризманн, 23, 50, Габи, 89"Марсель": Манданда, Сарр, Рами, Густаву, Амави, Ангисса, Сансон, Товен, Пайе, (Лопес, 31), Окампос, (Нжие, 57), Жермен., (Митроглу, 77)."Атлетико": Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Эрнандез, Габи, Сауль, Корреа, (Парти, 88), Коке, Гризманн, (Торрес, 90+1), Коста.Предупреждения: Врсалько, 24, Амави, 38, Густаво, 77, Нжие, 80, Эрнандес, 80