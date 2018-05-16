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"Атлетико" разгромил "Марсель" в финале Лиги Европы

"Атлетико" одержал победу над "Марселем" в финальном матче Лиги Европы. Дубль оформил форвард мадридского клуба Антуан Гризманн. Финальную точку в матче поставил хавбек Габи, забивший на 89-й минуте.

Лига Европы

Финал

"Марсель" – "Атлетико" 0:3

Голы: Гризманн, 23, 50, Габи, 89

"Марсель": Манданда, Сарр, Рами, Густаву, Амави, Ангисса, Сансон, Товен, Пайе, (Лопес, 31), Окампос, (Нжие, 57), Жермен., (Митроглу, 77).

"Атлетико": Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Эрнандез, Габи, Сауль, Корреа, (Парти, 88), Коке, Гризманн, (Торрес, 90+1), Коста.

Предупреждения: Врсалько, 24, Амави, 38, Густаво, 77, Нжие, 80, Эрнандес, 80
Теги: Атлетико Марсель
Вчера, 23:38
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№5 Написал: boris-61 Славгород (Сегодня, 05:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Возможные соперники Спартака-Бенфика Фенербахче Базель Аякс(по высокому рейтингу)
Регистрация: 13.12.2013 [жалоба]
№4 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 00:37) #
  • 0
  •  (10)

Цитата: stainless
как говорят спартачи - "какая-то говночашка". Втайне мечтая её выиграть smile

у них будет шанс в грядущем евросезоне smile Но сначала они должны доказать, что хотя бы сильнее Тосно
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: stainless (Сегодня, 00:27) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
как говорят спартачи - "какая-то говночашка". Втайне мечтая её выиграть smile
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Antip7 (Вчера, 23:53) #
  • +3
  •  (9)

Наши опять проиграли будущим чемпионам)))
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: spiri (Вчера, 23:53) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
увы,шансов после ухода Пайета не стало.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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