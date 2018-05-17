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Александр Кокорин занял второе место в списке бомбардиров Лиги Европы

Нападающий "Атлетика" Ариц Адурис стал лучшим бомбардиром завершившейся Лиги Европы. На счету испанца 11 голов в 14 играх.

На второй строчке оказался форвард "Зенита" Александр Кокорин. В его активе девять мячей и 13 встречах.

Третью строчку поделили Андре Силва, Чиро Иммобиле и Ричмонд Боакье, каждый из них забил по восемь голов.

УЕФА
Теги: Кокорин
Сегодня, 10:54
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№9 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 12:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Этот нигер , пускай *** в Африку, иначе наложу на себя лапы!

Этот нигер в Африке и не был никогда. И едва ли поедет. Что ему там делать? Видимо придётся лапы накладывать...:)))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:25) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: SergioV
любимый футболист самого популярного клуба. . Акак дела у бездомного блохастика? )

Держите кота семеро!
Этот нигер , пускай *** в Африку, иначе наложу на себя лапы!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 11:21) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
И где этот сраный Промес?

У Промеса всё хорошо: опять медаль, опять лучший по системе гол+пас, лучший бомбардир чемпионата, любимый футболист самого популярного клуба. . Акак дела у бездомного блохастика? )


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:13) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: ММВ
вы играли на 8!! матчей в ле. причем тут вообще Промес то??????

просто так. Свинарник горел и дымился. Визг был приятнее чем лунная ночь в парке.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:09) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
И где этот сраный Промес?

вы играли на 8!! матчей в ле. причем тут вообще Промес то??????


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:06) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: yuri
И где этот сраный Промес?

Да тут другое любопытно. Атлетик Бильбао....Адурис лучший бомбардир....Спартак... smile


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:05) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: К.А.
ебе там совсем плохо видно,с 5 го места то?

Плюсики нарисуйте себе. мне всё хорошо видно, как ваше блядство, прости господи, себе вылизывают задницы! Ясно?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:02) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
И где этот сраный Промес?

тебе там совсем плохо видно,с 5 го места то?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:57) #
  • 0
  •  (10)

И где этот сраный Промес?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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