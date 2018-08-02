Сергей Гуренко: уверен, что минское "Динамо" даст "Зениту" бой

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Зенитом".– Слабые стороны у каждой команды есть. Сейчас сядем спокойно, разберем их игру. Во-первых, мне будет сложно угадать с их составом, который они будут планировать. Потому что там находится больше 25 квалифицированных игроков. Проблема в том, кто будет против нас играть.– Знаете… С такими футболистами… Но я уверен, что мы дадим бой.