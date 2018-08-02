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Сергей Гуренко: уверен, что минское "Динамо" даст "Зениту" бой

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Зенитом".

– Следующий соперник "Зенит". Топ-команда. Как к ней готовиться и есть ли у нее слабые стороны?

– Слабые стороны у каждой команды есть. Сейчас сядем спокойно, разберем их игру. Во-первых, мне будет сложно угадать с их составом, который они будут планировать. Потому что там находится больше 25 квалифицированных игроков. Проблема в том, кто будет против нас играть.

– Будет ли бонусом тот факт, что "Зенит" только-только вышел из отпуска?

– Знаете… С такими футболистами… Но я уверен, что мы дадим бой.

by.tribuna.com
Теги: Динамо Минск Зенит
Вчера, 23:44
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№2 Написал: fd65 (Вчера, 23:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Прикол будет в следующем-быашая команда Семака попадет в ЛЕ, а нынешняя нет....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Вчера, 23:57) #
  • 0
  •  (0)

Судя по началу ЧР, "бой" в этом году получит любая наша команда
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
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