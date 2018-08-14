Тумилович: главное, чтобы после победы минского "Динамо" нам газ не отключили

Бывший вратарь и спортивный директор минского "Динамо" Геннадий Тумилович задумался о последствиях победы над петербургским "Зенитом"."Чувствуется, что «Динамо» совершило нечто значимое. Если уж наш президент впервые заговорил о футболе. Значит, случилось что-то важное.Главное, чтобы до четверга белорусам газ не отключили", — сказал Тумилович.