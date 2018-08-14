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Тумилович: главное, чтобы после победы минского "Динамо" нам газ не отключили

Бывший вратарь и спортивный директор минского "Динамо" Геннадий Тумилович задумался о последствиях победы над петербургским "Зенитом".

"Чувствуется, что «Динамо» совершило нечто значимое. Если уж наш президент впервые заговорил о футболе. Значит, случилось что-то важное.

Главное, чтобы до четверга белорусам газ не отключили", — сказал Тумилович.

Прессбол
Теги: Зенит Динамо Минск
Сегодня, 09:23
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(3)
№8 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 10:27) #
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online

И снова политика. Достали уже реально.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№7 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 10:08) #
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Grimm,
Еременко и Титов.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:56) #
  • +1
  •  (3)
online

Если уж наш президент впервые заговорил о футболе. Значит, случилось что-то важное.

Но наш то презик ничего не говорил перекрывая не только газ , но и подогнал поближе к границе Белоруси отборную эскадрилью асов (на всякий случай).Слава богу опыт имелся.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: Dragula Иркутск (Сегодня, 09:44) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fox771
шутка в стиле местных спартачей типа коровий лепешки

Шутка была в Минске. Вы лишь бы в Питере так не пошутили.
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: Apant1 (Сегодня, 09:40) #
  • +3
  •  (7)

Он степень мелкости этих людишек не представляет, они скорее цену в два раза поднимут
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: Parshin (Сегодня, 09:40) #
  • 0
  •  (4)
online

Такое впечатление, что Газ отключили еще в Минске у самого "Зенита", вот он и проиграл без газа - не смог газануть... ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 09:31) #
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  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
laughing шутка в стиле местных спартачей типа коровий лепешки


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
№1 Написал: Grimm (Сегодня, 09:30) #
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  •  (6)

кто у таких наркоманов берет интервью?
Регистрация: 24.04.2007 [жалоба]
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