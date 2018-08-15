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Игорь Криушенко: главная задача "Динамо" - не потерять концентрацию в Петербурге

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча между минским "Динамо" и "Зенитом" в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

"Было видно, что взаимопонимание у футболистов "Зенита" не на самом высоком уровне. Вкупе с заряженностью минчан на борьбу это и дало такой результат.

Также повлияла не самая уверенная игра Лодыгина в воротах. Но даже на этом фоне трудно было ожидать такого разгромного счёта. Это несомненная удача минчан.

Теперь главное — не допустить потери концентрации в Питере и спокойно довести до победы это двухматчевое противостояние", — приводит слова Криушенко газета "Известия".
Теги: Зенит Динамо Минск
Сегодня, 12:09
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№1 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 12:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
2016 год. Уступая в Тель-Авиве к 76-й минуте со счётом 0:3, питерский клуб сумел в оставшееся время забить в ворота "Маккаби" четыре гола и стартовать в Лиге Европы с победы...Нужно повторить успех!
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
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