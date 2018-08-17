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Сергей Семак: рад и горд за "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над минским "Динамо" (8:1, первый матч 0:4) в ответном матче 3 раунда Лиги Европы.

– Типичный ответ: тяжелая игра, – начал Семак. – Мы пытались контролировать мяч. Если бы забили пораньше, было бы полегче. Но у нас было преимущество в росте и в мастерстве, так что я рад и горд за команду. Героическая игра. Команда сама поставила себя в такое положение и с честью вышла из него. Тем слаще победа. Могу только восторженных тонах говорить об игроках. Молодцы заслужили то, что происходит на улицах. Сколько радости! За это огромное спасибо!

– Как вы настраивали команду?

– Работа тренера заключается в том, чтобы не мешать игрокам. Настрой? Они сами были предельно настроены, понимали все. Разговоры были обычные. То, что нужно, то и говорили.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семак Зенит Динамо Минск
Сегодня, 00:12
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№1 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 00:38) #
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Для Богданыча +100 к опыту. Как косячить и исправить.


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
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