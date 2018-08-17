Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:04
"Спартак" вылетел в Краснодар (2)
"Спартак" вылетел в Краснодар (2)
16:12
Брата Месси приговорили к 2,5 года тюрьмы условно. Общественные работы – обучение футболу в школе (3)
Брата Месси приговорили к 2,5 года тюрьмы условно. Общественные работы – обучение футболу в школе (3)
15:11
"Спартак" намерен продлить контракт с Зобниным и увеличить сумму отступных более чем в два раза (20)
"Спартак" намерен продлить контракт с Зобниным и увеличить сумму отступных более чем в два раза (20)
13:49
Футболисты "Бордо" бойкотируют тренировки из-за отстранения руководством клуба главного тренера Густаво Пойета
Футболисты "Бордо" бойкотируют тренировки из-за отстранения руководством клуба главного тренера Густаво Пойета
12:55
"Зенит" поприветствовал своего следующего соперника по Лиге Европы кадром из фильма ужасов (9)
"Зенит" поприветствовал своего следующего соперника по Лиге Европы кадром из фильма ужасов (9)
11:28
Вылет Слуцкого, Аршавина и Талалаева, Джеррард в «Уфе», люксембургская сенсация. Что происходило в других матчах ЛЕ? (2)
Вылет Слуцкого, Аршавина и Талалаева, Джеррард в «Уфе», люксембургская сенсация. Что происходило в других матчах ЛЕ? (2)
Николай Валуев: Лукашенко может стать драйвером для последующих побед "Зенита"
Экс-чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об игре "Зенита" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с минским "Динамо" (0:4).
Вчера "Зенит" обыграл "Динамо" со счетом 8:1.
"Нам останется только попросить Александра Григорьевича высказываться регулярно. Глядишь, это может стать драйвером для последующих побед "Зенита", — написал Валуев в твиттере.
Вчера "Зенит" обыграл "Динамо" со счетом 8:1.
"Нам останется только попросить Александра Григорьевича высказываться регулярно. Глядишь, это может стать драйвером для последующих побед "Зенита", — написал Валуев в твиттере.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.