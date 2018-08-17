Николай Валуев: Лукашенко может стать драйвером для последующих побед "Зенита"

Экс-чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об игре "Зенита" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с минским "Динамо" (0:4).Вчера "Зенит" обыграл "Динамо" со счетом 8:1."Нам останется только попросить Александра Григорьевича высказываться регулярно. Глядишь, это может стать драйвером для последующих побед "Зенита", — написал Валуев в твиттере.