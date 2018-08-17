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Николай Валуев: Лукашенко может стать драйвером для последующих побед "Зенита"

Экс-чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об игре "Зенита" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с минским "Динамо" (0:4).

Вчера "Зенит" обыграл "Динамо" со счетом 8:1.

"Нам останется только попросить Александра Григорьевича высказываться регулярно. Глядишь, это может стать драйвером для последующих побед "Зенита", — написал Валуев в твиттере.
Сегодня, 20:02
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№3 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Лучшим драйвером для последующих побед "Зенита" может стать спарринг худшего игрока матча с Николаем Валуевым. smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:44) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
главное что б не дайвером...а то еще с ним сиганут
так что УДАЧИ ВСЕМ КЛУБАМ ИЗ РОССИИ В ЕВРОПЕ


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 20:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
лукошко жди как мы ползаем... joy
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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