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Андрей Червиченко: только пример ЦСКА может помочь "Спартаку" выиграть "Вильярреал"

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящей игре "красно-белых" с "Вильярреалом" во втором турае группового этапа Лиги Европы.

"Просто не вижу, за счёт чего "Спартак" может обыграть "Вильярреал". У команды вообще нет скорости, её игроки не действуют как единый организм. Результат может дать только фактор домашнего поля.

Моя единственная надежда на то, что после того как ЦСКА героически обыграл "Реал", "Спартак" не захочет ударить в грязь лицом. Только пример армейцев может помочь "Спартаку", - сказал Червиченко.

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Теги: Спартак Вильярреал
Сегодня, 09:40
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14
(5)
#14    andrej95602 (Сегодня, 11:28)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Lokoflesh
Каррера конечно не тренер, в начале сезона команда побеждала за счет нуля в свои ворота (Жиго+Бокетти) и Промеса (голы+передачи), теперь этого ничего нету и игры нету.

А можно поподробней про голы+передачи Промеса в начале сезона.
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
#13    truten74 (Сегодня, 11:13)
  • 0
  •  (4)

У нас, на данный момент, только 2 команды уровня Лиги Чемпионов, это ЦСКА и Зенит. Ростов и Краснодар больше подходят для Лии Европы. Локомотив и Спартак, пусть пока дальше из РПЛ не высовываются, пока не поднимут уровень своей команды до Европейской Лиги. З.Ы. Это случится не скоро.?
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#12    Алексей_Новгород Великий Новгород (Сегодня, 10:39)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Барселона»
Да какой нафиг состав у Спартака? В центре поля только Зобнин играет, а без полузащиты не будет игры, не говоря уж о крайних защитниках - это беда уже много лет. Молодежь мы видели в кубке - на их фоне и Ханни супер мастером смотрелся...Спартаку нужно усиление причем во всех линиях-это и слепому видно, сейчас состав Спартака - это 5-6 места в чемпионате.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#11    Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:35)
  • +1
  •  (3)

Если мы сыграем от обороны,и тогда на свободном пространстве можно что то создать
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#10    molot327 Москва (Сегодня, 10:28)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Blessing
Удачи спартаку.

+


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#9    СМЭУ СССР (Сегодня, 10:23)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Blessing
....., Федун голова в песок, молчит, .....


Неправда, Федун пояснил. что в связи с ранним вылетом из Лиги Чемп. клуб недополучил планируемые бабосы. Утвержденную Смету на нынешний сезон ни кто не отменял- она осталась в силе и должна соответствовать финансовому Фэйр-Плей. Скока заработал, стока и потратил. Отсюда вытекает и продажа Промеса- как самого ликвидного члена , отсутствие новых дорогостоящих игроков.
А ведь с нынешним составом тоже можно решить задачи поставленные акционерами, если перестать собачиться внутри коллектива.
Сегодня есть шанс у команды показать себя мужиками.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#8    Rasmuz (Сегодня, 10:21)
  • +6
  •  (6)

Мяч круглый. Но Спартаку будет тяжело, как и Краснодару. Зениту должно быть полегче. Удачи всем.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#7    DROOZD брянск (Сегодня, 10:20)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Черри так здорово разбирается в футболе,ток почему то владея клубом был в глубокой cpaке в плане результатов


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#6    Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 10:08)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Каррера конечно не тренер, в начале сезона команда побеждала за счет нуля в свои ворота (Жиго+Бокетти) и Промеса (голы+передачи), теперь этого ничего нету и игры нету.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#5    ythe Ё-бург (Сегодня, 10:05)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Согласен - нет командной игры, есть только индивидуальные действия.


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#4    Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 10:01)
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Несмотря на весь негатив от болел (неадекватов) будем болеть за СМ.Ждем игру в футбол,обещанную Каррерой!


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#3    Blessing Спб (Сегодня, 09:58)
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что вы все хороните спартак, он живучий, как таракан. На него гонят все, и преданные и другие, полкоманды и журналисты, Федун голова в песок, молчит, а он живой.
Удачи спартаку.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2    Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 09:53)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Ростов»
Спартаку уже ничего не поможет...
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#1    serega_user serega_user (Сегодня, 09:49)
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Пускай обыгрывают. А то все время в Европе наши клубы будут никто и звать их никак.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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