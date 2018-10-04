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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Андрей Червиченко: только пример ЦСКА может помочь "Спартаку" выиграть "Вильярреал"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящей игре "красно-белых" с "Вильярреалом" во втором турае группового этапа Лиги Европы.
"Просто не вижу, за счёт чего "Спартак" может обыграть "Вильярреал". У команды вообще нет скорости, её игроки не действуют как единый организм. Результат может дать только фактор домашнего поля.
Моя единственная надежда на то, что после того как ЦСКА героически обыграл "Реал", "Спартак" не захочет ударить в грязь лицом. Только пример армейцев может помочь "Спартаку", - сказал Червиченко.
Известия
"Просто не вижу, за счёт чего "Спартак" может обыграть "Вильярреал". У команды вообще нет скорости, её игроки не действуют как единый организм. Результат может дать только фактор домашнего поля.
Моя единственная надежда на то, что после того как ЦСКА героически обыграл "Реал", "Спартак" не захочет ударить в грязь лицом. Только пример армейцев может помочь "Спартаку", - сказал Червиченко.
Известия
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