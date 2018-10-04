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"Спартак" сыграет с "Вильярреалом" в домашнем комплекте формы

Футболисты "Спартака" сыграют с "Вильярреалом" в красной форме в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

Соперник московской команды выйдет на поле в желтом комплекте.



Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
Теги: Спартак Вильярреал
Сегодня, 11:17
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#1    Гастэряну (Сегодня, 11:32)
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и цвета команд совпадают с Ростовом, не нравится мне всё это
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
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