Спортдиректор "Байера" Руди Феллер: "Краснодар" – очень опасный соперник

Спортивный директор "Байера" Руди Феллер прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф Лиги Европы."Краснодар" – это очень опасный соперник. Клуб занял второе место в группе, набрав равное количество очков с "Севильей", что уже говорит о многом. Нам придется сильно постараться, чтобы выйти в следующий раунд", – сказал Феллер.