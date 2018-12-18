Спортдиректор "Байера" Руди Феллер: "Краснодар" – очень опасный соперник

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Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|6
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|13
|2
|Цюрих
|6
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|10
|3
|АЕК
|6
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|5
|4
|Лудогорец
|6
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|6
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|18
|2
|Селтик
|6
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|9
|3
|Лейпциг
|6
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|7
|4
|Русенборг
|6
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|11
|2
|Славия
|6
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|10
|3
|Бордо
|6
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|7
|4
|Копенгаген
|6
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|6
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|14
|2
|Фенербахче
|6
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|7
|4
|Андерлехт
|6
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|6
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|16
|2
|Спортинг
|6
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|13
|3
|Ворскла
|6
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|6
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|6
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|12
|2
|Олимпиакос
|6
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|10
|3
|Милан
|6
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|10
|4
|Дюделанж
|6
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|6
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|10
|2
|Рапид
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|10
|3
|Ренджерс
|6
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|6
|4
|Спартак М
|6
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|6
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|18
|2
|Лацио
|6
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|9
|3
|Аполлон
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|7
|4
|Марсель
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|11
|2
|Мальмё
|6
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|9
|3
|Бешикташ
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Севилья
|6
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|12
|2
|Краснодар
|6
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|12
|3
|Стандард
|6
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|10
|4
|Акхисар
|6
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Киев
|6
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|11
|2
|Ренн
|6
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|9
|3
|Астана
|6
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|8
|4
|Яблонец
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|6
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|16
|2
|БАТЭ
|6
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|9
|3
|Види
|6
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|7
|4
|ПАОК
|6
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
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Спортдиректор "Байера" Руди Феллер: "Краснодар" – очень опасный соперник
Спортивный директор "Байера" Руди Феллер прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф Лиги Европы.
"Краснодар" – это очень опасный соперник. Клуб занял второе место в группе, набрав равное количество очков с "Севильей", что уже говорит о многом. Нам придется сильно постараться, чтобы выйти в следующий раунд", – сказал Феллер.
Пресс-служба "Байера"
"Краснодар" – это очень опасный соперник. Клуб занял второе место в группе, набрав равное количество очков с "Севильей", что уже говорит о многом. Нам придется сильно постараться, чтобы выйти в следующий раунд", – сказал Феллер.
Пресс-служба "Байера"
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