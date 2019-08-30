Наставник "Краснодара": жеребьёвка Лиги Европы для нас хорошая, потому что все команды ровные

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев поделился мнением о прошедшей жеребьёвке группового этапа Лиги Европы. "Горожанам" в соперники выпали "Базель", "Хетафе" и "Трабзонспор".

фото: официальный сайт ФК "Краснодар"

"Жеребьёвка для нас хорошая, потому что все команды ровные — нет аутсайдеров и лидеров. Все матчи пройдут в равной борьбе, и кто будет лучше, покажет игра. "Хетафе" — это хороший клуб, который в прошлом сезоне был в группе лидеров в чемпионате Испании. С ними будет непросто. "Трабзонспор" — всегда хорошая команда, "Базель" — частый участник Лиги чемпионов и Лиги Европы.С кем нам хотелось встретиться? Мы делали ставки, думали, что кто-то из англичан может попасться — "Арсенал" или "МЮ". Но этого не произошло. Травма Шапи? Пока все в процессе понимания. У него сильный ушиб. Ждем окончательного решения врачей", — сказал Матвеев.