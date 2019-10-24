"Рома" сыграла вничью с "Боруссией"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Рома" вничью сыграла с "Боруссией" со счетом 1:1.



Лига Европы



3 тур



Гол: Дзаньоло, 32 - Штиндль, 90+3 (пен.)



Рома: Лопес, Манчини, Фасио, Смоллинг, Коларов, Спинаццола, Пасторе (Перотти, 62), Верету, Дзаньоло (Антонуччи, 77), Клюйверт (Флоренци, 84), Джеко



Боруссия М: Зоммер, Ляйнер, Янчке, Бенсебаини, Эльведи, Крамер (Бенеш, 77), Нойхаус, Закария, Херрман (Хофманн, 61), Тюрам, Эмболо (Штиндль, 77)



Предупреждения: Верету, 50, Бенсебаини, 65, Клюйверт, 72, Ляйнер, 81, Антонуччи, 90+2, Смоллинг, 90+6