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Назначены арбитры на матчи "Эспаньол" — ЦСКА и "Хетафе" — "Краснодар" в Лиге Европы

Назначены арбитры на заключительные матчи группового этапа Лиги Европы между "Эспаньолом" и ЦСКА, а также "Хетафе" — "Краснодар".

В Барселоне будет работать голландская бригада арбитров. Стартовый свисток даст Кевин Блом. Ассистенты рефери — Йохан Балдер, Дэви Гоосенс. Четвертый арбитр — Аллард Линдхаут. Начало — в 23:00 мск.

В Хетафе делегирована немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Помощники рефери — Ян Зайдель, Маркус Хекер. Четвертый арбитр — Серен Сторкс. Начало матча — в 20:55 мск.

ЦСКА лишился шанса выйти в плей-офф, а "Краснодар" их сохраняет. В активе "горожан" 9 очков и 3-я позиция в группе С. Идущий на 1-й позиции "Базель" набрал 10 пунктов.


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Теги: Эспаньол ЦСКА Хетафе Краснодар Лига Европы
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