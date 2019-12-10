Назначены арбитры на заключительные матчи группового этапа Лиги Европы между "Эспаньолом" и ЦСКА, а также "Хетафе" — "Краснодар".
В Барселоне будет работать голландская бригада арбитров. Стартовый свисток даст Кевин Блом. Ассистенты рефери — Йохан Балдер, Дэви Гоосенс. Четвертый арбитр — Аллард Линдхаут. Начало — в 23:00 мск.
В Хетафе делегирована немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Помощники рефери — Ян Зайдель, Маркус Хекер. Четвертый арбитр — Серен Сторкс. Начало матча — в 20:55 мск.
ЦСКА лишился шанса выйти в плей-офф, а "Краснодар" их сохраняет. В активе "горожан" 9 очков и 3-я позиция в группе С. Идущий на 1-й позиции "Базель" набрал 10 пунктов.
Назначены арбитры на матчи "Эспаньол" — ЦСКА и "Хетафе" — "Краснодар" в Лиге Европы
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