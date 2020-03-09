Такое решение приняла полиция города. Встреча должна была состояться 19 марта.
Ранее стало известно, что ряд матчей Лиги Европы пройдет без зрителей. Также без болельщиков пройдет матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "ПСЖ" - "Боруссия".
Первая игра между "Базелем" и "Айнтрахтом" пройдет в Германии 12 марта.
Матч "Базель" - "Айнтрахт" отменен из-за коронавируса
Как сообщает пресс-служба "Базеля", ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" отменен из-за эпидемии коронавируса.
ФК "Базель"
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