Матч "Базель" - "Айнтрахт" отменен из-за коронавируса

Как сообщает пресс-служба "Базеля", ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" отменен из-за эпидемии коронавируса.
ФК "Базель"
Такое решение приняла полиция города. Встреча должна была состояться 19 марта.

Ранее стало известно, что ряд матчей Лиги Европы пройдет без зрителей. Также без болельщиков пройдет матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "ПСЖ" - "Боруссия".

Первая игра между "Базелем" и "Айнтрахтом" пройдет в Германии 12 марта.


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Теги: Базель Айнтрахт
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