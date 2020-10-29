Встреча в Москве завершилась вничью со счетом 0:0.
"ЦСКА оказался достойным соперником. Игра получилась сложной, но результат считаю справедливым. Было непросто, ведь против нас играли серьезные футболисты.
Франич отлично закрыл Влашича, которого было сложно остановить, но у нас получилось", - сказал Мамич.
Мамич: нам удалось остановить Влашича
Главный тренер загребского "Динамо" Зоран Мамич подвел итог матча второго тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА.
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