Мамич: нам удалось остановить Влашича

Главный тренер загребского "Динамо" Зоран Мамич подвел итог матча второго тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА.
Встреча в Москве завершилась вничью со счетом 0:0.

"ЦСКА оказался достойным соперником. Игра получилась сложной, но результат считаю справедливым. Было непросто, ведь против нас играли серьезные футболисты.

Франич отлично закрыл Влашича, которого было сложно остановить, но у нас получилось", - сказал Мамич.

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Теги: ЦСКА Динамо Загреб Мамич
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