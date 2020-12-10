- Первый тайм мы провели довольно плохо, ниже своего уровня. Соперник был хорош как в обороне, так и в атаке и заслуженно победил. Мой гол? В итоге он ничего не изменил. Нам предстоит много работы, чтобы хорошо провести два оставшихся матча чемпионата, - передает слова Бистровича пресс-служба УЕФА.
Матч 6 тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" Загреб - ЦСКА закончился победой хозяев поля со счетом 3:1. Единственный гол красно-синих уже при счете 0:3 забил полузащитник Кристиян Бистрович, красивым ударом поразивший дальний угол ворот "Динамо". "Армейцы" заработали 3 очка в 6 матчах и не смогли подняться выше с четвертой строчки турнирной таблицы.
Бистрович - о поражении ЦСКА: первый тайм мы провели ниже своего уровня. Мой гол в итоге ничего не изменил
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал поражение своей команды в Загребе от местного "Динамо" (1:3) в матче Лиги Европы.
Фото: РИА Новости
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