Бистрович - о поражении ЦСКА: первый тайм мы провели ниже своего уровня. Мой гол в итоге ничего не изменил

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал поражение своей команды в Загребе от местного "Динамо" (1:3) в матче Лиги Европы.
Фото: РИА Новости
- Первый тайм мы провели довольно плохо, ниже своего уровня. Соперник был хорош как в обороне, так и в атаке и заслуженно победил. Мой гол? В итоге он ничего не изменил. Нам предстоит много работы, чтобы хорошо провести два оставшихся матча чемпионата, - передает слова Бистровича пресс-служба УЕФА.

Матч 6 тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" Загреб - ЦСКА закончился победой хозяев поля со счетом 3:1. Единственный гол красно-синих уже при счете 0:3 забил полузащитник Кристиян Бистрович, красивым ударом поразивший дальний угол ворот "Динамо". "Армейцы" заработали 3 очка в 6 матчах и не смогли подняться выше с четвертой строчки турнирной таблицы.

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Теги: ЦСКА Динамо Загреб Бистрович
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