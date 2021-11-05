Согласно данным источника, Игнатов избежал серьезной травмы. Отмечается, что он будет готовиться вместе с командой к матчу против "Локомотива", который пройдет 7 ноября в рамках 14-го тура РПЛ.
Напомним, что накануне "Спартак" сыграл на выезде вничью с "Лестером" в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы (1:1).
По итогам четырех туров в активе "красно-белых" четыре очка. Команда Руя Витории замыкает турнирную таблицу группы C. "Лестер" идет третьим, набрав пять очков. Лидером группы является "Наполи", имеющий в активе семь баллов. Второе место занимает "Легия" (шесть очков).
Источник: Metaratings
Игнатов избежал серьезной травмы и будет готовиться к игре "Спартака" с "Локомотивом"
Повреждение полузащитника "Спартака" Михаила Игнатова, полученное им в матче с "Лестером", не является серьезным.
Фото: "Спартак"