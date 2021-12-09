"Есть эмоции, а есть реалии. А реалии в том, что "Спартак" вышел в весну. На этой дистанции "Спартак" занял свое достойное место. Рад, что весна будет окрашена "Зенитом" и "Спартаком". Поздравляю с выходом в евровесну "Зенит" и "Спартак", - цитирует Черчесова "СЭ".
В весеннюю стадию Лиги Европы вышли "Зенит" и "Спартак".
Петербургский клуб занял 3-е место в группе H Лиги чемпионов, набрав в 6 матчах 5 очков. "Сине-бело-голубые" стартуют с раунда стыковых матчей, в котором сыграют с одним из обладателей второго места на групповом этапе Лиги Европы.
"Спартак" занял 1-е место в группе C Лиги Европы (10 очков в 6 матчах) и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Черчесов: рад, что весна будет украшена "Зенитом" и "Спартаком"!
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на выход "Спартака" в плей-офф Лиги Европы после победы над "Легией" (1:0).
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