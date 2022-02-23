Широков отметил, что "Зенит" вряд ли выпустит форвардов Артема Дзюбу и Юри Алберто на поле в стартовом составе. По его мнению, петербуржцы выйдут на матч с одним центральным нападающим. Вместе с тем они могут усилить игру вторым форвардом уже по ходу встречи, заявил Широков.
"Не думаю, что "Зенит" начнет матч с парой нападающих Дзюба-Алберто. Наверное, посмотрят, что предложит соперник. Может быть, и сами предложат какую-то игру. А в дальнейшем усилят вторым, третьим нападающим, если это понадобится", - сказал Широков.
Ответный стыковой матч за попадание в 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" и "Бетис" проведут на поле испанской команды завтра, 24 февраля. Встреча начнется в 23.00 мск. В первом матче "Бетис" победил "Зенит" со счетом 3:2.
Источник: Sport24
Широков: не думаю, что "Зенит" начнет матч с "Бетисом" с Дзюбой и Алберто на поле
Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков предположил, что петербуржцы не будут выпускать двух центральных нападающих с первых минут в ответном матче плей-офф Лиги Европы с "Бетисом".
Фото: "Зенит"