– Признаюсь, до жеребьевки думал, что нам может выпасть "Ювентус". Но в итоге достался "Байер". В прошлом сезоне, еще до появления в Будапеште нашего тренерского штаба, "Ференцварош" играл в одной группе Лиги Европы против "Байера", так что многие ребята лично знакомы с ним. Их вчерашнюю встречу с "Монако" действительно смотрел, что нам поможет. Однако этого слишком мало для изучения такого серьезного оппонента. Я, конечно, всегда слежу за Бундеслигой, а значит, представляю себе в общих чертах и нынешний "Байер". Но это все поверхностно, а необходимы детали. Так что станем изучать досконально, – приводит слова Черчесова "СЭ".
Сегодня в Ньоне (Швейцария) завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам "Ференцварош", которым руководит бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, сыграет с леверкузенским "Байером". Цвета немецкой команды защищает бывший нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун.
Накануне "Байер" вышел победителем из противостояния в рамках 1/16 финала Лиги Европы с "Монако". Первая встреча в Леверкузене завершилась победой гостей со счетом 3:2. Команде Хаби Алонсо удалось с таким же результатом 3:2 взять верх на выезде на стадионе "Луи II". Поскольку общий счет двух матчей получился равным, для определения победителя потребовалась серия пенальти. В ней сильнее оказалась немецкая команда.
Черчесов – о сопернике в 1/8 финала Лиги Европы: до жеребьевки думал, что нам может выпасть "Ювентус"
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, которая определила "Байер" в соперники команде из Будапешта.
Фото: ФК "Ференцварош"