– Андрей сыграл на своем уровне, который он в этом году показывает. Планку поднял очень высоко с самого начала выступлений за “Карабах”. Вины Лунева в пропущенных голах нет ни капли.
Напомним, 7 марта 2024 года в Азербайджане состоялся состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы между местным “Карабахом” и немецким “Байером”. Игра завершилась ничейным результатом. Итоговый счет – 2:2. В составе “Карабаха” в стартовом составе вышел вратарь сборной России Андрей Лунев.
Источник: Metaratings
Кафанов: вины Лунева в пропущенных голах в матче с “Байером” нет ни капли
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера “Карабаха” Андрея Лунева в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с “Байером” (2:2).
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