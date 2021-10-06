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Колыванов - о травме Глушакова: конечно, для него это обидно. Но не все потеряно

Российский тренер Игорь Колыванов высказался об отбытии хавбека "Химок" Дениса Глушакова из расположения сборной России.
Фото: "Химки"
Напомним, накануне Глушаков из-за травмы покинул расположение национальной команды. Вместо него в сборную вызвали полузащитника "Ростова" Данила Глебова.

Колыванов заявил, что Глушаков еще может получить вызов в сборную в ближайшее время. По его словам, Карпин может пригласить Дениса в команду на следующие матчи.

"Денис долго к этому шел. Конечно, для него это обидно. В 34 года приглашение получить, не попадая в последние годы ни в расширенный список, ни в основной. Это была его мечта, стимул. Но не все потеряно. Думаю, на последние матчи Карпин его пригласит, если Денис успеет восстановиться", - сказал Колыванов.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Колыванов Глушаков Сборная России
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