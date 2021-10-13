- Преувеличение ли, что я себя назвал идиотом? Нет. Я так сказал на пресс-конференции, потому что там матом нельзя ругаться, а при ребятах выразился жестче. Это было через день после матча. За что себя виню? Долго расшифровывать. Базово - ту мысль, которая была у тренерского штаба, я не донес так, как футболисты бы ее восприняли. Я их запутал - для них было слишком много информации, которую они не смогли переварить, - передает слова Карпина "Чемпионат".
8 октября сборная России под руководством Валерия Карпина победила на казанской "Ак Барс Арене" сборную Словакии в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022 со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил в собственные ворота центральный защитник словацкой сборной Милан Шкриньяр. При этом Словакия, несмотря на поражение, имела значительное визуальное и статистическое преимущество, превзойдя нашу команду по времени владения мячом и количеству ударов по воротам. На пресс-конференции через два дня после матча Карпин взял вину за невнятную игру команды в Казани на себя, полностью сняв ее с футболистов. 11 октября сборная России победила на выезде Словению со счетом 2:1.
Карпин: игра со Словакией - полностью моя вина
Карпин: назвал себя идиотом, потому что на пресс-конференции матом нельзя ругаться. При ребятах выразился жестче
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему взял на себя вину за невнятную игру в матче со Словакией (1:0).
Фото: РПЛ