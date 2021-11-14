— Все люди из сборной России говорят, что никаких мыслей о ничьей нет, будут играть на победу.
Я думаю, что с хорватами нельзя ставить автобус. Очень тяжело будет играть, очень высокое давление. Любая ошибка, какое-то неправильное действие может привести к голу, — рассказал Комбаров в интервью Eurostavka.
Матч между сборными Хорватии и России начнется в 17:00 мск. Ознакомиться со стартовыми составами команд можно здесь. Состав соперника можно найти здесь. Игра состоится в хорватском Сплите.
В случае победы или ничьей, сборная России напрямую отправится в финальную часть чемпионата мира 2022 года.
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Комбаров: думаю, с хорватами нельзя ставить автобус. Будет тяжело, любая ошибка может привести к голу
Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча с Хорватией.
Фото: ПФК "Крылья Советов"