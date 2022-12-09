Ари – о вылете Бразилии с ЧМ: абсолютно заслуженная победа Хорватии – показали отличную игру!

Бразильский футболист, экс-нападающий "Спартака
" и "Краснодара" Ари высказался о вылете сборной Бразилии с ЧМ-2022 от Хорватии в серии пенальти.
"Просто невероятно. Хорватия показала отличную игру. Это абсолютно заслуженная победа. Они хорошо оборонялись и контролировали игру. Бразильцы, конечно, тоже смотрелись здорово, но не смогли забить", - цитирует Ари Sport24
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Бразилия встречалась с командой Хорватии в рамках 1/4 финала мирового первенства. По итогам основного времени команды ни разу не поразили ворота соперника, в дополнительное время обменялись забитыми мячами. Игра перетекла в серию 11-метровых ударов, в которой хорваты добыли путевку в полуфинал. Соперник "шашечных" определится сегодня – между собой играют Нидерланды и Аргентина.