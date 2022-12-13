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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Аргентина
22:00
ХорватияНе начат
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Мостовой: где сейчас люди, которые критиковали ЧМ-2022? Такие матчи были в четвертьфиналах

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Экс-полузащитник сборной России и испанской "Сельты" Александр Мостовой оценил уровень чемпионата мира по футболу-2022.
Фото: REUTERS
– Где сейчас люди, которые критиковали ЧМ-2022? Такие матчи были в четвертьфиналах… Пока поединок Нидерланды – Аргентина – по всему самый лучший, — приводит слова Мостового "Чемпионат".

Напомним пары, которые встречались между собой в четвертьфинальных матчах ЧМ-2022, который проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря текущего года. Хорваты сенсационно выбили из турнира сборную Бразилию, обыграв их в серии послематчевых пенальти. В основное время команды сыграли 0:0, в дополнительное забили по одному мячу. Сборные Нидерландов и Аргентины также перевели игру в серию пенальти, где сильнее оказались аргентинцы. В основное время сыграли 2:2, в дополнительное забитых мячей не случилось. Сборная Марокко сотворила вторую сенсацию на стадии 1/4 финала – они в основное время победили португальцев со счетом 1:0. В последнем четвертьфинале Франция обыграла Англию со счетом 2:1. В полуфиналах ЧМ-2022 сыграют Аргентина с Хорватией и Франция с Марокко.


Мостовой Чемпионат Мира
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