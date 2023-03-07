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Камоцци: все 10 игроков из "Спартака" заслужили вызов в сборную России, Миранчук и Головин также по делу

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Экс-советник бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал расширенный состав сборной России на мартовский сбор.
Фото: социальные сети
- Все 10 игроков из "Спартака" заслужили вызов в национальную сборную. В России красно-белые лучше всех работают с молодыми игроками. Считаю, что вызов Миранчука и Головина также по делу, - передает слова Камоцци Metaratings.ru.

Ранее официальный телеграм-канал сборной России опубликовал расширенный состав национальной команды на сбор конца марта 2023 года, в ходе которого подопечные Валерия Карпина проведут выездной товарищеский матч с Ираном в Тегеране и домашний с Ираком в Сочи. В список из 41 фамилии были включены 10 футболистов московского "Спартака": вратарь Александр Селихов, крайние защитники Даниил Хлусевич и Даниил Денисов, центральные защитники Георгий Джикия и Никита Чернов, полузащитники Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов и Михаил Игнатов, нападающий Александр Соболев.

Головин и Миранчук вызваны в сборную России на товарищеский матч с Ираном

Ещенко: десять футболистов "Спартака" в сборной России - хорошая новость. Не хватает только Промеса


Сборная России Спартак Камоцци Миранчук Ал Головин Соболев Литвинов Джикия
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