Гунько возглавил армянский клуб "Ноа"

OFFICIAL! Dimitry Gunko - the new head coach of FC Noah. Russian specialist Dmitry Gunko has been appointed as the new head coach of FC Noah. Previously he coached the "Khimki" from the Russian Premier League. Being a student of "Spartak" Moscow, after finishing his football career, Dmitry Gunko worked for many years in the club's system, and in 2014, at the end of the season, he was the acting head coach of "Spartak". On November 5, Dmitry Gunko met with the football players and employees of FC Noah, after which the first training session took place under his leadership. Welcome to the Noah family ? ОФИЦИАЛЬНО Дмитрий Гунько - новый главный тренер «Ноа» Новым главным тренером «Ноа» назначен российский специалист Дмитрий Гунько. Он тренировал клуб «Химки» Российской Премьер-лиги. Будучи воспитанником московского «Спартака», после завершения футбольной карьеры Дмитрий Гунько много лет проработал в клубной системе, а в 2014 году по окончании сезона был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака». 5 ноября Дмитрий Гунько встретился с футболистами и сотрудниками клуба «Ноа», после чего под его руководством прошла первая тренировка. Добро пожаловать в семью «Ноа» ? #wenoah #??????????? #newcoach