Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:46
Дмитрий Булыкин: пока Кокорин не выйдет на свой уровень, вызываться в сборную он не будет (6)
Дмитрий Булыкин: пока Кокорин не выйдет на свой уровень, вызываться в сборную он не будет (6)
Вчера 23:36
Равиль Сабитов: у некоторых команд есть свой собственный стиль игры, про "Локомотив" такого не скажешь (1)
Равиль Сабитов: у некоторых команд есть свой собственный стиль игры, про "Локомотив" такого не скажешь (1)
Вчера 23:22
Алан Пардью может возглавить "Норвич"
Алан Пардью может возглавить "Норвич"
Вчера 23:01
Месут Озил может перейти в "Манчестер Юнайтед"
Месут Озил может перейти в "Манчестер Юнайтед"
Вчера 22:48
"Челси" хочет приобрести Кингсли Комана
"Челси" хочет приобрести Кингсли Комана
Вчера 22:36
Роман Шишкин: гнули свою линию, отсюда и результат (3)
Роман Шишкин: гнули свою линию, отсюда и результат (3)
Вчера 22:23
Юрий Семин: Джефферсон Фарфан близок к возвращению в строй (2)
Юрий Семин: Джефферсон Фарфан близок к возвращению в строй (2)
Вчера 21:44
Фёдор Смолов: скорее всего, сыграю только в апреле (5)
Фёдор Смолов: скорее всего, сыграю только в апреле (5)
Вчера 21:41
Забодали! "Краснодар" переиграл "Локо" на его поле (5)
Забодали! "Краснодар" переиграл "Локо" на его поле (5)
Вчера 21:32
Максим Лаук: у "Шинника" задача попасть в четверку (1)
Максим Лаук: у "Шинника" задача попасть в четверку (1)
Вчера 21:16
Виталий Мутко: система фиксации взятия ворот вполне может появиться в следующем сезоне (1)
Виталий Мутко: система фиксации взятия ворот вполне может появиться в следующем сезоне (1)
Вчера 21:05
Георгий Черданцев: Будогосский звонил с претензиями по вчерашнему эфиру "После футбола" (35)
Георгий Черданцев: Будогосский звонил с претензиями по вчерашнему эфиру "После футбола" (35)
Вчера 20:47
Сергей Степашин: чемпионом будет "Спартак" (12)
Сергей Степашин: чемпионом будет "Спартак" (12)
Вчера 20:32
Гаджи Гаджиев: судить против "Зенита", никто не будет, таких смельчаков в судейском корпусе у нас нет (22)
Гаджи Гаджиев: судить против "Зенита", никто не будет, таких смельчаков в судейском корпусе у нас нет (22)
Вчера 20:20
Гендиректор тульского "Арсенала": не считаю, что система определения гола необходима российскому футболу (1)
Гендиректор тульского "Арсенала": не считаю, что система определения гола необходима российскому футболу (1)
Вчера 20:12
Антон Алиханов: Калининград не хочет брать на баланс стадион ЧМ-2018, его сложно "раскрутить" (2)
Антон Алиханов: Калининград не хочет брать на баланс стадион ЧМ-2018, его сложно "раскрутить" (2)
Вчера 20:00
Евгений Гинер лишился пальца на руке (108)
Евгений Гинер лишился пальца на руке (108)
Вчера 19:22
Сергей Хусаинов: зачем видеоповторы и видеофиксация в России? У нас на стадион ходит полтора человека (10)
Сергей Хусаинов: зачем видеоповторы и видеофиксация в России? У нас на стадион ходит полтора человека (10)
Вчера 19:04
Сергей Веденеев: увольнение Луческу? Люди любят рассуждать о том, какой плохой тренер, хотя проблемы в другом (9)
Сергей Веденеев: увольнение Луческу? Люди любят рассуждать о том, какой плохой тренер, хотя проблемы в другом (9)
Вчера 19:02
Кафу: сборная России – фаворит Кубка конфедераций (8)
Кафу: сборная России – фаворит Кубка конфедераций (8)
Вчера 18:20
Джано Ананидзе получил вызов в сборную Грузии
Джано Ананидзе получил вызов в сборную Грузии
Вчера 18:15
Михаил Вилков назначен на матч "Локомотив" - "Спартак" (42)
Михаил Вилков назначен на матч "Локомотив" - "Спартак" (42)
Вчера 17:25
Антон Митрюшкин и Федор Чалов вызваны в молодёжную сборную (1)
Антон Митрюшкин и Федор Чалов вызваны в молодёжную сборную (1)
Вчера 16:50
Дзюба: если мы видим, что "Спартак" после 0:4 в Самаре такую бучу поднял, то о чем говорить здесь (167)
Дзюба: если мы видим, что "Спартак" после 0:4 в Самаре такую бучу поднял, то о чем говорить здесь (167)
Вчера 16:46
Мигел Данни: "Зенит" будет бороться до конца (21)
Мигел Данни: "Зенит" будет бороться до конца (21)
Дмитрий Булыкин: пока Кокорин не выйдет на свой уровень, вызываться в сборную он не будет
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением относительно состава сборной России на контрольные матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией, на которые не был вызван нападающий "Зенита" Александр Кокорин.
"Я Станиславу Черчесову доверяю, знаю его как специалиста. Все свои предпочтения он всегда может объяснить. Мы видимся на многих матчах, поэтому он всех смотрит. Александр Бухаров в последних матчах забивает и удостоился места в сборной. Кокорин попал в неприятную ситуацию, но думаю, что невызов в сборную связан с его слабой игрой. Пока Кокорин не выйдет на свой уровень, вызываться в сборную он не будет. Что касается Александра Беленова, то это возрастной игрок, непонятно будет ли он играть. В нашей сборной много "авансов", и, может быть, это один из них", - цитирует Булыкина "Чемпионат.сом".
"Я Станиславу Черчесову доверяю, знаю его как специалиста. Все свои предпочтения он всегда может объяснить. Мы видимся на многих матчах, поэтому он всех смотрит. Александр Бухаров в последних матчах забивает и удостоился места в сборной. Кокорин попал в неприятную ситуацию, но думаю, что невызов в сборную связан с его слабой игрой. Пока Кокорин не выйдет на свой уровень, вызываться в сборную он не будет. Что касается Александра Беленова, то это возрастной игрок, непонятно будет ли он играть. В нашей сборной много "авансов", и, может быть, это один из них", - цитирует Булыкина "Чемпионат.сом".
Напечатать
6
(1)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.