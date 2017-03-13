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Дмитрий Булыкин: пока Кокорин не выйдет на свой уровень, вызываться в сборную он не будет

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением относительно состава сборной России на контрольные матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией, на которые не был вызван нападающий "Зенита" Александр Кокорин.

"Я Станиславу Черчесову доверяю, знаю его как специалиста. Все свои предпочтения он всегда может объяснить. Мы видимся на многих матчах, поэтому он всех смотрит. Александр Бухаров в последних матчах забивает и удостоился места в сборной. Кокорин попал в неприятную ситуацию, но думаю, что невызов в сборную связан с его слабой игрой. Пока Кокорин не выйдет на свой уровень, вызываться в сборную он не будет. Что касается Александра Беленова, то это возрастной игрок, непонятно будет ли он играть. В нашей сборной много "авансов", и, может быть, это один из них", - цитирует Булыкина "Чемпионат.сом".
Теги: Булыкин Кокорин Сборная России
Вчера, 23:46
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6
(1)
№6 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 00:58) #
  • +3
  •  (3)

Зенит должен увеличить зарплату Кокорину
Регистрация: 15.02.2017
№5 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Сегодня, 00:36) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Кокоша думает, что он уже на уровне
Регистрация: 30.11.2015
№4 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 00:31) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
"И на фуя мне жопу за сборную рвать? нас и здесь неплохо кормят"(с), - подумал Коко, перекладывая валюту в кейс у окошечка кассы Газпрома.
Регистрация: 4.04.2008
№3 Написал: rusll (Сегодня, 00:18) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: anonymous
а какой у него уровень?

+++++++++++++
Регистрация: 2.03.2017
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 00:15) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Похоже, Кокоша по встречке мимо сборной проехал....)))))
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: anonymous (Вчера, 23:50) #
  • +3
  •  (5)

а какой у него уровень?
Регистрация: 8.01.2017
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