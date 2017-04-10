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На стадионе "Мордовия Арена" начался монтаж временных трибун

На стадионе в Саранске начался монтаж металлоконструкций временных трибун.

Как сообщает welcome2018.com, это металлическая надстройка над основными трибунами, позволяющая увеличить вместимость арены на 15 тысяч мест. Установку временных трибун планируется завершить к началу ноября. После проведения турнира они будут демонтированы.

Вместимость "Мордовия-Арены" на ЧМ-2018 составит 44149 мест, после окончания его турнира ее сократят до 30 тысяч. На освободившихся после разборки временных трибун площадях планируется расположить помещения для занятий спортом: на месте демонтированных конструкций на западной трибуне – зал для волейбола, на восточной – фитнес-центр с двумя залами для игры в сквош, залом ОФП и тренажерным залом.
Сегодня, 22:34
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