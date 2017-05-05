С 1 июня стадион ЧМ-2018 в Самаре начнут накрывать куполом

Депутаты Самарской Губернской Думы вместе с представителями профильных министерств Самарской области посетили строительную площадку стадиона "Самара-Арена".На стадионе для матчей ЧМ-2018 идет монтаж металлоконструкций, завершаются бетонные работы, продолжается внутренняя отделка помещений: на нижних этажах стадиона уже укладывают плитку, продолжается остекление. Начались работы по благоустройству территории. Планируется, что до 1 июля основной монтаж металлоконструкций будет завершен, начнется устройство долговечного гибридного газона на поле. С 1 июня арену будут накрывать куполом. Сроки завершения строительно-монтажных работ остаются прежними - 31 декабря 2017 года. Ввод в эксплуатацию состоится на два месяца позже, что связано с необходимостью оформления нужной документации.