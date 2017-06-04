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Станислав Черчесов: один игрок сверх заявки останется в сборной России до Кубка конфедераций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что поскольку в любую минуту может что-то случиться, один человек из состава останется в команде после объявления окончательной заявки на Кубок конфедераций-2017.

"Во-первых, у нас ещё две игры и тренировки до седьмого числа. Потеряли уже трех игроков (Дзагоева, Фернандеса, Дзюбу - прим.). До первой игры еще десять дней. Один игрок минимум сверх заявки точно останется в команде, так как можно растерять форму за неделю. Опыт подсказывает, что в любую секунду, что-то может случиться.

У нас много игроков, которые еще не так опытны. В связи с этим не не смотрим на соперника, а отталкиваемся только от себя. Молодые игроки хорошо адаптировались в команде, никаких проблем в этом плане нет. Авансом мы никого в сборную не берем. Вся работа, которую они выполняют, дает эффект", - цитирует Черчесова ТАСС.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 19:28
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