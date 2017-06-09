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Станислав Черчесов продолжит тренировать сборную вне зависимости от итогов Кубка конфедераций
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сохранит свой пост вне зависимости от выступлений на Кубке конфедераций.
"На мой взгляд, Черчесов – растущий и в хорошем смысле амбициозный тренер. Поэтому я считаю, что так можно сказать: он в любом случае продолжит работать, готовить команду к ЧМ-2018. Вы же знаете мой подход: я перед каждым турниром продлевал контракт с тренером, чтобы он выходил и не думал, что с ним будет дальше.
Первое предложение, которое я сделал Слуцкому во Франции, – это продлить контракт. Считаю, он очень талантливый и интересный тренер. Мы сразу после игры закрылись в комнате и разговаривали. Я ему сказал: "Вы же знаете свои ошибки. Возьмитесь уже с их учетом". На что он мне ответил: "Я наступил на грабли, на которые уже наступали мои предшественники"
Знаете, это как ты приходишь на работу, десять лет себя одинаково ведешь, а в одно утро все меняется. Это же очень сильно заметно. Почему в спорте так происходит, что каждые четыре года ты должен менять команду или что-то в ней. А так Слуцкий очень грамотный тренер, специалист. Но исправить свои ошибки он не захотел. Хотя мог бы это сделать", – цитирует Виталия Мутко "Чемпионат.сом".
"На мой взгляд, Черчесов – растущий и в хорошем смысле амбициозный тренер. Поэтому я считаю, что так можно сказать: он в любом случае продолжит работать, готовить команду к ЧМ-2018. Вы же знаете мой подход: я перед каждым турниром продлевал контракт с тренером, чтобы он выходил и не думал, что с ним будет дальше.
Первое предложение, которое я сделал Слуцкому во Франции, – это продлить контракт. Считаю, он очень талантливый и интересный тренер. Мы сразу после игры закрылись в комнате и разговаривали. Я ему сказал: "Вы же знаете свои ошибки. Возьмитесь уже с их учетом". На что он мне ответил: "Я наступил на грабли, на которые уже наступали мои предшественники"
Знаете, это как ты приходишь на работу, десять лет себя одинаково ведешь, а в одно утро все меняется. Это же очень сильно заметно. Почему в спорте так происходит, что каждые четыре года ты должен менять команду или что-то в ней. А так Слуцкий очень грамотный тренер, специалист. Но исправить свои ошибки он не захотел. Хотя мог бы это сделать", – цитирует Виталия Мутко "Чемпионат.сом".
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