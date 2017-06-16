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Олег Иванов: ожидаю победы в матче с Новой Зеландией

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов поделился ожиданиями от матча-открытия Кубка конфедераций — 2017 между сборными командами России и Новой Зеландии.

"Ожидаю победы в матче с Новой Зеландией. Неважно, с каким счетом. Хотелось бы, конечно, чтобы наша команда сыграла на ноль", - цитирует Иванова "Газета.ру".
Теги: Иванов Сборная России
Вчера, 22:46
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