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Александр Ерохин: соглашусь, что у сборной Португалии самый мощный состав на КК-2017
Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал о процессе восстановления после победы над командой Новой Зеландии (1:0) в матче 1-го тура Кубка конфедераций — 2017, а также поделился мнением о следующем сопернике на турнире — сборной Португалии, матч с которой состоится 21 июня.
"Сегодня была стандартная тренировка, которая бывает после игры. Часть футболистов восстанавливались, другие выполняли другую работу. Самочувствие? Вчера было небольшое повреждение, но чувствую себя нормально. Надеюсь сыграть в следующем матче.
Вчера волнения не было. Перед стартом был небольшой ажиотаж, но я был готов. Газон выдержал нагрузки, играть было нормально. Лично у меня проблем никаких не было. Дышалось нормально.
Португалия по именам имеет самый мощный состав? Да, соглашусь. Кроме Роналду, могу выделить ещё Саншеша. Он получил звание лучшего молодого футболиста. Стратегию на игру выбирает тренерский штаб. Нам расскажут обо всём ближе к игре. Буду ли смотреть матч Португалия — Мексика? Конечно", - цитирует Ерохина "Чемпионат.сом".
"Сегодня была стандартная тренировка, которая бывает после игры. Часть футболистов восстанавливались, другие выполняли другую работу. Самочувствие? Вчера было небольшое повреждение, но чувствую себя нормально. Надеюсь сыграть в следующем матче.
Вчера волнения не было. Перед стартом был небольшой ажиотаж, но я был готов. Газон выдержал нагрузки, играть было нормально. Лично у меня проблем никаких не было. Дышалось нормально.
Португалия по именам имеет самый мощный состав? Да, соглашусь. Кроме Роналду, могу выделить ещё Саншеша. Он получил звание лучшего молодого футболиста. Стратегию на игру выбирает тренерский штаб. Нам расскажут обо всём ближе к игре. Буду ли смотреть матч Португалия — Мексика? Конечно", - цитирует Ерохина "Чемпионат.сом".
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