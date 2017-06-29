Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Джанни Инфантино: ради этих эмоций мы и любим футбол

Полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили получился очень интересным, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Основное и дополнительное время встречи завершились вничью - 0:0, а в серии пенальти победили чилийцы - 3:0. Вратарь чилийской команды Клаудио Браво отразил все три удара португальцев с 11-метровой отметки.

"Очередная невероятная игра, очень интенсивная. В ней было всё. Голкипер чилийцев отразил три удара. Ради этих эмоций мы и любим футбол. Турнир в России проходит хорошо. Я увидел полную картину. Все стадионы отличные и красивые, публика на них ходит, хорошая организация. Мы знали, что Казань - спортивный город. Но еще это и очень футбольный город. Кроме того, здесь, в Татарстане, очень богатая культура и история, все это нужно показать миру. Я посмотрел, как здесь живут люди. Это отличное место для всего мира и мира футбола. Всем обязательно нужно посетить этот город. Россия готова ко всему, что хочет организовать. Это очень большая страна. Я не переживаю за подготовку к чемпионату мира", - цитирует Инфантино ТАСС.
Теги: Инфантино Сборная Португалии Сборная Чили
Сегодня, 00:40
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 01:11) #
  • 0
  •  (0)
online

молодец Джанни!
Регистрация: 26.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.