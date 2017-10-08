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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Шавло: в игре сборной России есть позитивные сдвиги
Бывший полузащитник сборной СССР Сергей Шавло поделился мнением о товарищеском матче сборных России и Южной Кореи.
"У нас изменился состав, по сравнению с тем, что был. Тренерский штаб нашей команды отдал предпочтение тем ребятам, которые будут в будущем защищать цвета сборной России. Это молодые ребята. Хотя есть и опытные футболисты. Скажем так, состав был омоложен. Саму игру трудно оценить, потому что два мяча соперники забили себе сами. Вначале нам было сложно, где-то минут пятнадцать. Корейцы имели преимущество. Темп матча был высокий, и мы немного за ними не успевали. Потом это наладили и добились победы. Я считаю, что это важно, ребята почувствовали уверенность, обыграв хорошего соперника, уровень которого оцениваю выше среднего. Корейцы практикуют быстрый футбол, игроки у них хорошего уровня. А так по линиям у нас где-то есть проблемы. Надо разобрать последние пять минут, почему так случилось. А в целом мы играли компактно и заслуженно победили. Теперь нас ждет встреча с Ираном, более сильной командой, на мой взгляд", - цитирует Шавло "Евро-футбол.ру".
"У нас изменился состав, по сравнению с тем, что был. Тренерский штаб нашей команды отдал предпочтение тем ребятам, которые будут в будущем защищать цвета сборной России. Это молодые ребята. Хотя есть и опытные футболисты. Скажем так, состав был омоложен. Саму игру трудно оценить, потому что два мяча соперники забили себе сами. Вначале нам было сложно, где-то минут пятнадцать. Корейцы имели преимущество. Темп матча был высокий, и мы немного за ними не успевали. Потом это наладили и добились победы. Я считаю, что это важно, ребята почувствовали уверенность, обыграв хорошего соперника, уровень которого оцениваю выше среднего. Корейцы практикуют быстрый футбол, игроки у них хорошего уровня. А так по линиям у нас где-то есть проблемы. Надо разобрать последние пять минут, почему так случилось. А в целом мы играли компактно и заслуженно победили. Теперь нас ждет встреча с Ираном, более сильной командой, на мой взгляд", - цитирует Шавло "Евро-футбол.ру".
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