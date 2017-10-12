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Сборная Германии намерена выбрать местом дислокации во время ЧМ-2018 подмосковную базу

Сборная Германии намерена выбрать местом дислокации во время чемпионата мира 2018 года в России одну из подмосковных баз, сообщает "Р-Спорт".

"Германия выбирает среди баз в Подмосковье, был интерес к базе московского "Динамо" в Новогорске и базе в Бору, однако немцы знают, что им придется выдержать конкуренцию с Мексикой и Аргентиной. Сейчас сборная Германии также рассматривает вариант с базой в Раменском", - сказал источник.
Теги: Сборная Германии
Сегодня, 22:11
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