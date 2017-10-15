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Расмус Хольмен: прежде всего, мы победили в психологическом плане

Защитник московского "Динамо" Расмус Хольмен заявил, что для бело-голубых было важно прервать серию матчей без забитых мячей.

"Получилась хорошая игра, рады, что смогли наконец-то одержать победу. Прежде всего, мы победили в психологическом плане. Футбольному клубу "Динамо" было важно прервать голевую "засуху", чтобы не доводить результативность до неприлично плохой цифры.

Хотелось бы добавить, что сегодня нам удалось победить за счет грамотных действий в исполнении всей команды. Мы понимали партнеров с полуслова, каждый знал, что от него требуется, и результат на табло. Главное теперь, продолжать в том же духе и работать еще усерднее.

Хотелось бы, чтобы начиная с сегодняшней победы болельщики "Динамо" начали постепенно возвращаться на трибуны. Мы прекрасно понимаем степень вины перед ними и приложим все усилия для того, чтобы исправить турнирное положение. В данный момент игроки клуба понимают, что должны вновь заслужить уважение наших фанатов и вернуть болельщиков на трибуны мы можем только своей игрой", - цитирует Хольмена ТАСС.
Теги: Хольмен Динамо СКА-Хабаровск
Сегодня, 00:28
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