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Карлес Пуйоль: матч с Португалией - хороший старт для сборной Испании

Бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании Карлес Пуйоль отметил, что для национальной команды будет очень важен первый матч на чемпионате мира-2018 против Португалии.

"Первый матч будет важен, так как сразу Испания будет играть с Португалией. Сложно, конечно, ведь португальцы чемпионы Европы. Это будет хороший старт для нас", - цитирует Пуйоля "Спорт-Экспресс".
Теги: Пуйоль Сборная Испании Сборная Португалии
Сегодня, 04:44
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