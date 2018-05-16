Роман Широков рассказал о базе сборной Бельгии

Бывший полузащитник и капитан сборной России Роман Широков рассказал о состоянии тренировочной базы, где будет проводить подготовку к матчам ЧМ-2018 национальная команда Бельгии. До реконструкции база была непригодна для проведения занятий."Да, тогда тяжело было представить, что в Дедовск вообще приедет хоть какая-то сборная. Это, не говоря уже об общем контексте - чемпионате мира по футболу и сборной Бельгии.Раньше в ограде стадиона были дыры, и люди, чтобы не делать крюк, проходили сквозь все поле. Несложно представить, в каком состоянии был газон", - цитирует Широкова пресс-служба Министерства спорта Московской области.По словам бывшего капитана сборной России, на настоящий день база после реконструкции находится в отличном состоянии, а также он отметил, что она будет использоваться по окончании мундиаля.