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Роман Широков рассказал о базе сборной Бельгии

Бывший полузащитник и капитан сборной России Роман Широков рассказал о состоянии тренировочной базы, где будет проводить подготовку к матчам ЧМ-2018 национальная команда Бельгии. До реконструкции база была непригодна для проведения занятий.

"Да, тогда тяжело было представить, что в Дедовск вообще приедет хоть какая-то сборная. Это, не говоря уже об общем контексте - чемпионате мира по футболу и сборной Бельгии.

Раньше в ограде стадиона были дыры, и люди, чтобы не делать крюк, проходили сквозь все поле. Несложно представить, в каком состоянии был газон", - цитирует Широкова пресс-служба Министерства спорта Московской области.

По словам бывшего капитана сборной России, на настоящий день база после реконструкции находится в отличном состоянии, а также он отметил, что она будет использоваться по окончании мундиаля.

Газета.Ru
Теги: Широков
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