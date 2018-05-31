Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Зенит
|104641
|КБ-Гостевая
|26639
|Политика и события в стране и мире
|4195
|Юмор, анекдоты, байки
|7713
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119440
|Отдых в Крыму.
|181
|Курилка
|1522
|Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля...
|71
Новости партнеров
Лента новостей:
11:46
Необычная схема, тусклый Смолов и провал молодой полузащиты. Печальные итоги вчерашнего матча с Австрией (11)
Необычная схема, тусклый Смолов и провал молодой полузащиты. Печальные итоги вчерашнего матча с Австрией (11)
04:42
Игорь Гамула может возглавить "Уфу" (1)
Игорь Гамула может возглавить "Уфу" (1)
01:24
Станислав Черчесов повторил антирекорд Слуцкого и Бышовца по числу матчей подряд без побед (6)
Станислав Черчесов повторил антирекорд Слуцкого и Бышовца по числу матчей подряд без побед (6)
Вчера, 23:47
Сборная опять уступила. На этот раз - Австрии (10)
Сборная опять уступила. На этот раз - Австрии (10)
Вчера, 23:42
"Реал" приобрел 18-летнего форварда
"Реал" приобрел 18-летнего форварда
Вчера, 23:35
Сборная России в товарищеском матче проиграла Австрии (73)
Сборная России в товарищеском матче проиграла Австрии (73)
Вчера, 23:26
Бывший футболист "Рубина" перешел в "Рому"
Бывший футболист "Рубина" перешел в "Рому"
Вчера, 22:30
Константин Зырянов: желание и дальше тренировать "Зенит-2" есть, но контракт заканчивается
Константин Зырянов: желание и дальше тренировать "Зенит-2" есть, но контракт заканчивается
Вчера, 22:21
Джон Терри покинул "Астон Виллу"
Джон Терри покинул "Астон Виллу"
Необычная схема, тусклый Смолов и провал молодой полузащиты. Печальные итоги вчерашнего матча с Австрией
Смотрим на главные тенденции игры, которая стала шестой подряд без положительного исхода для нашей национальной команды, ищем странные решения тренерского штаба и думаем, что с этим можно сделать за две с лишним недели до начала Чемпионата Мира.
Игра с Австрией получилась настолько неудачной (и это выражение подходит при условии, что мы существенно смягчаем краски) по нескольким причинам. Особенно ярким этот провал выглядит и по нашей вине. Впрочем, не только. Поясню: я говорю о значении товарищеских матчей и о том, что мы, болельщики и журналисты, зачастую отводим им слишком много значения. Перед Чемпионатом Европы 2008 года мы провели ужасные товарищеские игры. Через четыре года - блестящие (например, разгромили Италию). Об итогах напоминать этих турниров, уверен, не стоит.
Но тогда мы имели альтернативу, - Россия проводила отборочные этапы. Последние два года (помимо Кубка Конфедераций, который в плане качества был не сильно лучше товарняков) Россия только и участвует что в
товарищеских контрольных встречах. Да и сама концентрация главного тренера сборной на именно последней формулировке заставляет нас куда придирчивее относиться к их результатам.
Это небольшое вступление было специально для любителей оправдываться тем, что у нас-де всего лишь подготовка, Станислав Саламович экспериментирует, а защитники ещё не сыгрались. Товарищеские матчи единственная в нашем случае возможность взглянуть на национальную команду, которую ждёт важнейший турнир последних пары десятков лет, так что и оценивать вчерашнее мы будем со всей строгостью.
Во-первых, хотелось бы подвести (прежде чем приближаться к частностям) общие итоги на сегодняшний день. Сборная России не нанесла ни одного удара в створ за весь матч против Австрии. Наши не могут выиграть в шестом матче подряд; последний раз они побеждали - ещё осенью - Южную Корею. И девятое поражение для нашего главного тренера у руля национальной команды - почти что рекорд. У Хиддинка и Романцева было их по 10, но первый провел со сборной 39 матчей, второй – 60. Есть все основания полагать, что в скором времени в этой сомнительной гонке Станислав Саламович выйдет на лидирующую позицию.
В той боли, которую многие из нас испытывали вчера, виноваты, конечно, и наши ожидания
, которые, как известно, наши проблемы. После Франции и Аргентины, после топовых соперников и поражений от них с оправданиями, мол, посмотрите на их уровень, всё-таки от противостояния с командой, даже не отобравшейся (!) на Чемпионат Мира массовый зритель ждал большего.
Первый и, наверное, главный вопрос: что делать с расстановкой? Практически два года сборная России играла по чрезвычайно модной (больше всего за это следует благодарить Антонио Конте и его первый сезон в "Челси") схемой в три центральных с подвижными крайними (которые и защитники, и нападающие в зависимости от игрового эпизода), укрепленный центр поля из троих игроков, ну и двое парней, которые болтались у чужой штрафной с надеждой на чудо. В центре у нас играли Васин и Джикия, - оба вылетели, это история понятная. Но вот как главный тренер решился выкрутиться из этого положения - вопрос.
Потому что в результате новой 4-2-3-1, которая оказалась 4-3-3 в глазах тренера наших соперников, вся линия обороны оказалась не в своей тарелке. Игнашевич в ЦСКА (если выходит) уже второй сезон играет в двумя центральными партнёрами - этим способом Гончаренко нивелирует (по крайней мере, частично) проблемы своих возрастных защитников со скоростью. Владимир Гранат так же играет в "Рубине" в три центральных. С Марио, о котором, между прочим, главный тренер отозвался весьма критично (Макс Алланазаров в своём "Твиттере" процитировал главного тренера нашей команды, сказавшего после того, как русский бразилец получил травму: "Давай, давай, меняй его. Что он есть, что его нет"), тоже примерно всё ясно - в ЦСКА после ухода Леонида Слуцкого он явно выраженный бровочник, лишённый необходимости быть привязанным к своей позиции, то есть игрок, больше нацеленный на атаку. Ну и Фёдор Кудряшов, играющий в клубе либо левого латераля (по примеру Фернандеса), либо левого центрального защитника в схеме тремя центральными. Опять же - новая роль за две с половиной недели до ЧМ.
Почему вместо того же Кудряшова нельзя было поставить налево Комбарова? Безусловно, он провёл далеко не лучший сезон, но легче ли будет переучивать игроков под новые позиции? Таким путём можно было и от схемы в три центральных не отходить - влепить просто Артёма Дзюбу в центр и поехали.
Но главное удручающее впечатление всей игры - наша главная надежда в лице молодых полузащитников на вчерашний день абсолютно не оправдалась. Зобнин и Кузяв вообще игру провалили, Головин - по-настоящему обострил только один раз, когда Смолов и промахнулся. В остальном - тихая дичь. Как в плане разрушения (обрезов и ошибок, которые приводили к опасным выпадам Австрии хоть отбавляй), так и в плане созидания (практически никакого продвижения мяча вперёд, всё только поперёк, лишь на правом фланге получалось немногим лучше). Что уж и говорить о том, что в единственном пропущенном мяче виновата в первую очередь именно опорная зона, которая должна была вернуться и держать участок поле, через который могли набегать игроки противника.
Фланги тоже не слишком радовали. Крайние полузащитники в лице Самедова и Жиркова справлялись плохо. В особенности - последний. С левого фланга вообще не пришло ничего интересного за целый матч. Полузащитник "Спартака" хотя бы сподобился на хороший кросс, который чуть было не замкнул Кудряшов, но во многом Самедов выезжал на плечах Марио Фернандеса, получившего столь нелестную оценку Станислава Саламовича. Не говоря уже о том, что сил у этих игроков на всю игру просто не хватает. В товарищеском матче замен можно проводить, сколько вздумается, но в официальном матче будет совсем иная история.
Отдельно хотелось бы поговорить о Фёдоре Смолове. Об игроке, которого у нас уже очень долго сватают в ведущие клубы ведущих лиг на ведущие позиции и так и далее. Минувшей зимой, если судить по слухам, Смолов был близок к тому, чтобы перейти в лондонский "Вест Хэм" - довольно слабую команду по меркам английской премьер-лиги, занимающую обычно место ниже середины таблицы. Шалимов говорил о том, что Смолов способен вытащить "Вест Хэм" "из той задницы", в которой клуб оказался.
После вчерашней игры прокручивать эти слова особенно смешно. Дело в том, что в составе наших противников оказался такой игрок - Марко Арнаутович. Он является нападающим "Вест Хэма". Так вот этот нападающий, сделавший гол, цепляющийся за любые неочевидные мячи, своим умением и упрямством, продавливающий опорную зону или же хотя бы зарабатывающий штрафные, далеко не сразу хорошо заиграл в Лондоне. У него был непростой адаптационный период. Теперь представьте, насколько тяжёлым этот период был бы у Смолова, насчёт которого многие писали в комментариях, мол, какой "Вест Хэм", Фёдор заслуживает команду уровнем куда выше. Вчера разница этих игроков была очевидна. Один тащил за собой команду и сделал победный гол. Другой из отличной позиции, когда нужно было забивать самому или можно было обострять, зарядил мимо и упустил единственный явный момент нашей команды за матч. В остальном Смолов проводил типичный матч за сборную (при всём уважении к этому игроку, истории типа той, что случилась с Испанией - единичны). Если и цеплялся за мяч внутри штрафной, с ним же выходил за её пределы, лишь бы сохранить снаряд.
Хочется верить, что эта игра, - отдельно взятая неудача (сколько раз мы уже так надеялись? ничего, можно ещё). И Смолова, и всей нашей полузащиты, на которую мы молились последнее время, и всей команды вообще. Хочется верить, что это действительно товарищеский матч и ничего больше. Как бы практика, тренировка, перебивка для поддержания формы игроков, из которой Черчесов сделает нужные выводы и заиграем новыми красками и разразимся новыми голами. Хочется верить, что эмоциональный заряд родных трибун изменит ситуацию с игрой нашей команды.
Хочется верить. Но почему-то уже не верится.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Игра с Австрией получилась настолько неудачной (и это выражение подходит при условии, что мы существенно смягчаем краски) по нескольким причинам. Особенно ярким этот провал выглядит и по нашей вине. Впрочем, не только. Поясню: я говорю о значении товарищеских матчей и о том, что мы, болельщики и журналисты, зачастую отводим им слишком много значения. Перед Чемпионатом Европы 2008 года мы провели ужасные товарищеские игры. Через четыре года - блестящие (например, разгромили Италию). Об итогах напоминать этих турниров, уверен, не стоит.
Но тогда мы имели альтернативу, - Россия проводила отборочные этапы. Последние два года (помимо Кубка Конфедераций, который в плане качества был не сильно лучше товарняков) Россия только и участвует что в
Это небольшое вступление было специально для любителей оправдываться тем, что у нас-де всего лишь подготовка, Станислав Саламович экспериментирует, а защитники ещё не сыгрались. Товарищеские матчи единственная в нашем случае возможность взглянуть на национальную команду, которую ждёт важнейший турнир последних пары десятков лет, так что и оценивать вчерашнее мы будем со всей строгостью.
Во-первых, хотелось бы подвести (прежде чем приближаться к частностям) общие итоги на сегодняшний день. Сборная России не нанесла ни одного удара в створ за весь матч против Австрии. Наши не могут выиграть в шестом матче подряд; последний раз они побеждали - ещё осенью - Южную Корею. И девятое поражение для нашего главного тренера у руля национальной команды - почти что рекорд. У Хиддинка и Романцева было их по 10, но первый провел со сборной 39 матчей, второй – 60. Есть все основания полагать, что в скором времени в этой сомнительной гонке Станислав Саламович выйдет на лидирующую позицию.
В той боли, которую многие из нас испытывали вчера, виноваты, конечно, и наши ожидания
Первый и, наверное, главный вопрос: что делать с расстановкой? Практически два года сборная России играла по чрезвычайно модной (больше всего за это следует благодарить Антонио Конте и его первый сезон в "Челси") схемой в три центральных с подвижными крайними (которые и защитники, и нападающие в зависимости от игрового эпизода), укрепленный центр поля из троих игроков, ну и двое парней, которые болтались у чужой штрафной с надеждой на чудо. В центре у нас играли Васин и Джикия, - оба вылетели, это история понятная. Но вот как главный тренер решился выкрутиться из этого положения - вопрос.
Австрийские журналисты хохотали после моего вопроса тренеру Австрии: «В России мало кто понимает во что играет сборная. Вы поняли?».— Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) May 30, 2018
Потому что в результате новой 4-2-3-1, которая оказалась 4-3-3 в глазах тренера наших соперников, вся линия обороны оказалась не в своей тарелке. Игнашевич в ЦСКА (если выходит) уже второй сезон играет в двумя центральными партнёрами - этим способом Гончаренко нивелирует (по крайней мере, частично) проблемы своих возрастных защитников со скоростью. Владимир Гранат так же играет в "Рубине" в три центральных. С Марио, о котором, между прочим, главный тренер отозвался весьма критично (Макс Алланазаров в своём "Твиттере" процитировал главного тренера нашей команды, сказавшего после того, как русский бразилец получил травму: "Давай, давай, меняй его. Что он есть, что его нет"), тоже примерно всё ясно - в ЦСКА после ухода Леонида Слуцкого он явно выраженный бровочник, лишённый необходимости быть привязанным к своей позиции, то есть игрок, больше нацеленный на атаку. Ну и Фёдор Кудряшов, играющий в клубе либо левого латераля (по примеру Фернандеса), либо левого центрального защитника в схеме тремя центральными. Опять же - новая роль за две с половиной недели до ЧМ.
Почему вместо того же Кудряшова нельзя было поставить налево Комбарова? Безусловно, он провёл далеко не лучший сезон, но легче ли будет переучивать игроков под новые позиции? Таким путём можно было и от схемы в три центральных не отходить - влепить просто Артёма Дзюбу в центр и поехали.
Но главное удручающее впечатление всей игры - наша главная надежда в лице молодых полузащитников на вчерашний день абсолютно не оправдалась. Зобнин и Кузяв вообще игру провалили, Головин - по-настоящему обострил только один раз, когда Смолов и промахнулся. В остальном - тихая дичь. Как в плане разрушения (обрезов и ошибок, которые приводили к опасным выпадам Австрии хоть отбавляй), так и в плане созидания (практически никакого продвижения мяча вперёд, всё только поперёк, лишь на правом фланге получалось немногим лучше). Что уж и говорить о том, что в единственном пропущенном мяче виновата в первую очередь именно опорная зона, которая должна была вернуться и держать участок поле, через который могли набегать игроки противника.
Фланги тоже не слишком радовали. Крайние полузащитники в лице Самедова и Жиркова справлялись плохо. В особенности - последний. С левого фланга вообще не пришло ничего интересного за целый матч. Полузащитник "Спартака" хотя бы сподобился на хороший кросс, который чуть было не замкнул Кудряшов, но во многом Самедов выезжал на плечах Марио Фернандеса, получившего столь нелестную оценку Станислава Саламовича. Не говоря уже о том, что сил у этих игроков на всю игру просто не хватает. В товарищеском матче замен можно проводить, сколько вздумается, но в официальном матче будет совсем иная история.
Отдельно хотелось бы поговорить о Фёдоре Смолове. Об игроке, которого у нас уже очень долго сватают в ведущие клубы ведущих лиг на ведущие позиции и так и далее. Минувшей зимой, если судить по слухам, Смолов был близок к тому, чтобы перейти в лондонский "Вест Хэм" - довольно слабую команду по меркам английской премьер-лиги, занимающую обычно место ниже середины таблицы. Шалимов говорил о том, что Смолов способен вытащить "Вест Хэм" "из той задницы", в которой клуб оказался.
После вчерашней игры прокручивать эти слова особенно смешно. Дело в том, что в составе наших противников оказался такой игрок - Марко Арнаутович. Он является нападающим "Вест Хэма". Так вот этот нападающий, сделавший гол, цепляющийся за любые неочевидные мячи, своим умением и упрямством, продавливающий опорную зону или же хотя бы зарабатывающий штрафные, далеко не сразу хорошо заиграл в Лондоне. У него был непростой адаптационный период. Теперь представьте, насколько тяжёлым этот период был бы у Смолова, насчёт которого многие писали в комментариях, мол, какой "Вест Хэм", Фёдор заслуживает команду уровнем куда выше. Вчера разница этих игроков была очевидна. Один тащил за собой команду и сделал победный гол. Другой из отличной позиции, когда нужно было забивать самому или можно было обострять, зарядил мимо и упустил единственный явный момент нашей команды за матч. В остальном Смолов проводил типичный матч за сборную (при всём уважении к этому игроку, истории типа той, что случилась с Испанией - единичны). Если и цеплялся за мяч внутри штрафной, с ним же выходил за её пределы, лишь бы сохранить снаряд.
Хочется верить, что эта игра, - отдельно взятая неудача (сколько раз мы уже так надеялись? ничего, можно ещё). И Смолова, и всей нашей полузащиты, на которую мы молились последнее время, и всей команды вообще. Хочется верить, что это действительно товарищеский матч и ничего больше. Как бы практика, тренировка, перебивка для поддержания формы игроков, из которой Черчесов сделает нужные выводы и заиграем новыми красками и разразимся новыми голами. Хочется верить, что эмоциональный заряд родных трибун изменит ситуацию с игрой нашей команды.
Хочется верить. Но почему-то уже не верится.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.