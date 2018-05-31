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Необычная схема, тусклый Смолов и провал молодой полузащиты. Печальные итоги вчерашнего матча с Австрией

Смотрим на главные тенденции игры, которая стала шестой подряд без положительного исхода для нашей национальной команды, ищем странные решения тренерского штаба и думаем, что с этим можно сделать за две с лишним недели до начала Чемпионата Мира.

Необычная схема, тусклый Смолов и провал молодой полузащиты. Печальные итоги вчерашнего матча с Австрией

Игра с Австрией получилась настолько неудачной (и это выражение подходит при условии, что мы существенно смягчаем краски) по нескольким причинам. Особенно ярким этот провал выглядит и по нашей вине. Впрочем, не только. Поясню: я говорю о значении товарищеских матчей и о том, что мы, болельщики и журналисты, зачастую отводим им слишком много значения. Перед Чемпионатом Европы 2008 года мы провели ужасные товарищеские игры. Через четыре года - блестящие (например, разгромили Италию). Об итогах напоминать этих турниров, уверен, не стоит.

Но тогда мы имели альтернативу, - Россия проводила отборочные этапы. Последние два года (помимо Кубка Конфедераций, который в плане качества был не сильно лучше товарняков) Россия только и участвует что в товарищеских контрольных встречах. Да и сама концентрация главного тренера сборной на именно последней формулировке заставляет нас куда придирчивее относиться к их результатам.

Это небольшое вступление было специально для любителей оправдываться тем, что у нас-де всего лишь подготовка, Станислав Саламович экспериментирует, а защитники ещё не сыгрались. Товарищеские матчи единственная в нашем случае возможность взглянуть на национальную команду, которую ждёт важнейший турнир последних пары десятков лет, так что и оценивать вчерашнее мы будем со всей строгостью.

Во-первых, хотелось бы подвести (прежде чем приближаться к частностям) общие итоги на сегодняшний день. Сборная России не нанесла ни одного удара в створ за весь матч против Австрии. Наши не могут выиграть в шестом матче подряд; последний раз они побеждали - ещё осенью - Южную Корею. И девятое поражение для нашего главного тренера у руля национальной команды - почти что рекорд. У Хиддинка и Романцева было их по 10, но первый провел со сборной 39 матчей, второй – 60. Есть все основания полагать, что в скором времени в этой сомнительной гонке Станислав Саламович выйдет на лидирующую позицию.

В той боли, которую многие из нас испытывали вчера, виноваты, конечно, и наши ожидания, которые, как известно, наши проблемы. После Франции и Аргентины, после топовых соперников и поражений от них с оправданиями, мол, посмотрите на их уровень, всё-таки от противостояния с командой, даже не отобравшейся (!) на Чемпионат Мира массовый зритель ждал большего.

Первый и, наверное, главный вопрос: что делать с расстановкой? Практически два года сборная России играла по чрезвычайно модной (больше всего за это следует благодарить Антонио Конте и его первый сезон в "Челси") схемой в три центральных с подвижными крайними (которые и защитники, и нападающие в зависимости от игрового эпизода), укрепленный центр поля из троих игроков, ну и двое парней, которые болтались у чужой штрафной с надеждой на чудо. В центре у нас играли Васин и Джикия, - оба вылетели, это история понятная. Но вот как главный тренер решился выкрутиться из этого положения - вопрос.


Потому что в результате новой 4-2-3-1, которая оказалась 4-3-3 в глазах тренера наших соперников, вся линия обороны оказалась не в своей тарелке. Игнашевич в ЦСКА (если выходит) уже второй сезон играет в двумя центральными партнёрами - этим способом Гончаренко нивелирует (по крайней мере, частично) проблемы своих возрастных защитников со скоростью. Владимир Гранат так же играет в "Рубине" в три центральных. С Марио, о котором, между прочим, главный тренер отозвался весьма критично (Макс Алланазаров в своём "Твиттере" процитировал главного тренера нашей команды, сказавшего после того, как русский бразилец получил травму: "Давай, давай, меняй его. Что он есть, что его нет"), тоже примерно всё ясно - в ЦСКА после ухода Леонида Слуцкого он явно выраженный бровочник, лишённый необходимости быть привязанным к своей позиции, то есть игрок, больше нацеленный на атаку. Ну и Фёдор Кудряшов, играющий в клубе либо левого латераля (по примеру Фернандеса), либо левого центрального защитника в схеме тремя центральными. Опять же - новая роль за две с половиной недели до ЧМ.

Почему вместо того же Кудряшова нельзя было поставить налево Комбарова? Безусловно, он провёл далеко не лучший сезон, но легче ли будет переучивать игроков под новые позиции? Таким путём можно было и от схемы в три центральных не отходить - влепить просто Артёма Дзюбу в центр и поехали.

Но главное удручающее впечатление всей игры - наша главная надежда в лице молодых полузащитников на вчерашний день абсолютно не оправдалась. Зобнин и Кузяв вообще игру провалили, Головин - по-настоящему обострил только один раз, когда Смолов и промахнулся. В остальном - тихая дичь. Как в плане разрушения (обрезов и ошибок, которые приводили к опасным выпадам Австрии хоть отбавляй), так и в плане созидания (практически никакого продвижения мяча вперёд, всё только поперёк, лишь на правом фланге получалось немногим лучше). Что уж и говорить о том, что в единственном пропущенном мяче виновата в первую очередь именно опорная зона, которая должна была вернуться и держать участок поле, через который могли набегать игроки противника.


Фланги тоже не слишком радовали. Крайние полузащитники в лице Самедова и Жиркова справлялись плохо. В особенности - последний. С левого фланга вообще не пришло ничего интересного за целый матч. Полузащитник "Спартака" хотя бы сподобился на хороший кросс, который чуть было не замкнул Кудряшов, но во многом Самедов выезжал на плечах Марио Фернандеса, получившего столь нелестную оценку Станислава Саламовича. Не говоря уже о том, что сил у этих игроков на всю игру просто не хватает. В товарищеском матче замен можно проводить, сколько вздумается, но в официальном матче будет совсем иная история.

Отдельно хотелось бы поговорить о Фёдоре Смолове. Об игроке, которого у нас уже очень долго сватают в ведущие клубы ведущих лиг на ведущие позиции и так и далее. Минувшей зимой, если судить по слухам, Смолов был близок к тому, чтобы перейти в лондонский "Вест Хэм" - довольно слабую команду по меркам английской премьер-лиги, занимающую обычно место ниже середины таблицы. Шалимов говорил о том, что Смолов способен вытащить "Вест Хэм" "из той задницы", в которой клуб оказался.

После вчерашней игры прокручивать эти слова особенно смешно. Дело в том, что в составе наших противников оказался такой игрок - Марко Арнаутович. Он является нападающим "Вест Хэма". Так вот этот нападающий, сделавший гол, цепляющийся за любые неочевидные мячи, своим умением и упрямством, продавливающий опорную зону или же хотя бы зарабатывающий штрафные, далеко не сразу хорошо заиграл в Лондоне. У него был непростой адаптационный период. Теперь представьте, насколько тяжёлым этот период был бы у Смолова, насчёт которого многие писали в комментариях, мол, какой "Вест Хэм", Фёдор заслуживает команду уровнем куда выше. Вчера разница этих игроков была очевидна. Один тащил за собой команду и сделал победный гол. Другой из отличной позиции, когда нужно было забивать самому или можно было обострять, зарядил мимо и упустил единственный явный момент нашей команды за матч. В остальном Смолов проводил типичный матч за сборную (при всём уважении к этому игроку, истории типа той, что случилась с Испанией - единичны). Если и цеплялся за мяч внутри штрафной, с ним же выходил за её пределы, лишь бы сохранить снаряд.

Хочется верить, что эта игра, - отдельно взятая неудача (сколько раз мы уже так надеялись? ничего, можно ещё). И Смолова, и всей нашей полузащиты, на которую мы молились последнее время, и всей команды вообще. Хочется верить, что это действительно товарищеский матч и ничего больше. Как бы практика, тренировка, перебивка для поддержания формы игроков, из которой Черчесов сделает нужные выводы и заиграем новыми красками и разразимся новыми голами. Хочется верить, что эмоциональный заряд родных трибун изменит ситуацию с игрой нашей команды.

Хочется верить. Но почему-то уже не верится.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Черчесов сборная России Головин Смолов Зобнин Кузяев
Сегодня, 11:46
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№11 Написал: bolt Омск (Сегодня, 13:26) #
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Болеет за:
ЦСКА
Не играют, потому что не умеют. А зачем? В России и так сойдет. Главное Халка купить.
Регистрация: 13.09.2013 [жалоба]
№10 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 13:22) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Не выставить Газинского, который хорошо и долго сыгран со Смоловым - вверх идиотизма! Ну хоть на 20 то минут игры можно было выставить, а?!


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Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№9 Написал: Scorpio СПб (Сегодня, 13:07) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Asking
... самый яркий эпизод - гол Австрии. Два игрока свободные бегут по центру, слева стоит никем не прикрытый австриец ровно на углу вратарской, справа Арнаутович, на другом углу вратарской, сделал ОДИН ШАГ - и он уже за спиной троих наших оборонцев, которые не держат никого из 4 атакующих.


Мне тоже показалось, что эти два австрийца боролись друг с другом за право забить гол, а не с нашими опорниками или защитниками. О "ярких" моментах. Нашей сборной повезло, что не "залетело" два-три. Два раза "потащил" Акинфеев, да еще два раза австрийцы чуть промахнулись. Интересно что бы тогда сказал Черчесов о "нехватке последнего паса".
Регистрация: 7.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 13:05) #
  • -3
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Asking
Цитата: Коляс
Это при том , что Головин единственный момент острый создал для Смолова)

Моментов было ТРИ, два создал Самедов. Вингер. А игрок под нападающим за всю игру отдал ОДИН-единственный пас, это провал и профнепригодность к этой позиции.
А нет, 4 - еще удар Смолова в ближний, выше ворот

Если что это не я тебя минусую, не агрись)

Ну один момент был у Самедова, да, когда Кудряшов каратэ исполнял и то не долетел.. Хорош ли был пас? Наверно всё-таки неточен.
Какой второй момент у Самедова? Я даже не помню.

А Головин сыграл конечно стрёмно, как и все. Только он не под нападающим играл. У нас в этом матче в старте вообще не было такой позиции, было 2 центрдэфа (Головин и Кузяев) и Зобнин, что-то вроде опорника исполнял.
Я так увидел.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№7 Написал: Asking (Сегодня, 12:55) #
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Цитата: Коляс
Это при том , что Головин единственный момент острый создал для Смолова)

Моментов было ТРИ, два создал Самедов. Вингер. А игрок под нападающим за всю игру отдал ОДИН-единственный пас, это провал и профнепригодность к этой позиции.
А нет, 4 - еще удар Смолова в ближний, выше ворот


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:50) #
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из которой Черчесов сделает нужные выводы и заиграем новыми красками и разразимся новыми голами.

Еще одни выводы? Нормальный тренер давно бы сделал нужные выводы и наигрывал состав, костяк . Этот же экспериментатор дорвался до руля и корабль мотает словно гавно в проруби.


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Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 12:41) #
  • -2
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Asking
А Смолову нужен партнер, 1 в атаке он ничего никогда не сделает. А партнера нет - Головин кроме себя никого не видит,

Это при том , что Головин единственный момент острый создал для Смолова)
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№4 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 12:36) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пока все очень плохо, но и хорошо быть по определению не могло, учитывая уровень наших игроков да еще и под нагрузками
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: Asking (Сегодня, 12:24) #
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online

Да самый яркий эпизод - гол Австрии. Гуськов вчера хороший скриншот выложил. Два игрока свободные бегут по центру, слева стоит никем не прикрытый австриец ровно на углу вратарской, справа Арнаутович, на другом углу вратарской сделалл ОДИН ШАГ - и он уже за спиной троих наших оборонцев, которые не держат никого из 4 атакующих.
Типичный расстрел воротчика - пасуй вправо или влево, сам бей или стенку вдвоем разыграйте - что хочешь делай.
Про Дзюбу в защите - буквально мои слова, и кстати не уверен, что плохая идея. Был у нас уже нап в ЦЗ, и кстати даже в сборной он играл не так плохо - Никифоров. Учитывая, что Игнашевич конкретно не успевает, а Гранат - не уровень вообще...
Не понял наезды на Самедова с Жирковым. У Самеда кроме паса на Кудряша был еще эпизод. когда он чуток до мяча не допрыгнул, и это был одит из всего трех моментов за игру, который похож был на опасный. Самедов электровеником шустрил, просто его давно хватает на один тайм. Жирков больше пахал в обороне. Ну и не так плохо, по крайней мере куда лучше вообще не игравших Дзагоева и Кузяева.
А Смолову нужен партнер, 1 в атаке он ничего никогда не сделает. А партнера нет - Головин кроме себя никого не видит, Дзагоев вовсе не играет, а с Миранчуком он не поиграл.


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:08) #
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Нормально все. Просто нашим мешало плохое поле, допинг-пробы, обвинения Украины в убийстве журналиста, непривычный новый мяч и куча всего. Что через две недели, естественно, мешать игре сборной не будет. Да и дурной глаз Моуринью сказался. Все было против нашей сборной. В 6-й раз подряд.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: truten74 (Сегодня, 12:07) #
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Да,позор когда уже уберут этого,усатого лысого клоуна Этому Мутко надо яйца оторвать,именно он,утвердил гл тренером сборной России Черчесова,буквально уговаривая того стать гл тренером .Уже поздно что либо,сделать но,лучше сейчас,срочно уволить усатого и назначить,Семака или Карпина,времени конечно у них,будет мало,но игру поставить,еще можно хотя времени в обрез .Мутко надо судить,за все,за допинг на олимпиаде,за то,что сборная по футболу,не готова к ЧМ . Где игра,современный футбол,это,игра вперед вертикально и по диагонали,а они,футболисты играют в пас назад и поперек,так играли лет 20 назад,вместо этой вялой игры,где не было быстрых скоростных проходов по флангу и острых передач в чужую штрафную в современном футболе ловить нечего Игроки на поле не знают как распорядится мячом,не знают кому дать пас,индивидуальной игры нет вообще,вместо смелой обводки и точных выверенных передач в ноги,не понятная игра и паника,как и кого мы можем обыграть пешком с такой игрой !? Вывод из группы,с такой игрой,мы не выйдем?
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