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Сборная Панамы прибыла в Саранск

Делегация сборной Панамы прилетела в Саранск, где национальная команда этой страны будет базироваться во время чемпионата мира — 2018.

В Саранск сборная Панамы прилетела транзитом через Москву из Осло.
Теги: Сборная Панамы
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