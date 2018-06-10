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Аргентинцы развернули плакат Месси на открытии фан-зоны ЧМ (видео)

Сегодня в Москве открылась фан-зона ЧМ-2018. Фан-зона располагается на Воробьевых горах напротив главного здания Московского государственного университета и рассчитана на 25 тысяч человек.

Аргентинские болельщики во время мероприятия развернули плакат форварда Лионеля Месси.

В Москве пройдут 12 матчей ЧМ-2018. Игры мирового первенства в Москве будут проходит на двух стадионах — на "Открытии Арене" пройдут четыре матча группового этапа и встреча 1/8 финала, а "Лужники" примут 4 игры группового этапа, матч 1/8 финала, полуфинал и финал турнира.

Теги: Месси Сборная Аргентины Rвидео
Вчера, 23:34
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