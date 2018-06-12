Вэлкам ту Раша! Чем запомнились уже приехавшие в Россию сборные

Обратите внимание на Дружбу между Месси и Роналду pic.twitter.com/lJ5Kn7M9eH — pitch please ?? (@lenamoon) June 10, 2018

Салаху объяснили, что такое «Ахмат» - сила» pic.twitter.com/OC5bOKBV5R — Mike Goncharov (Russia-2018) (@gribo4ki) June 10, 2018

Un reportero le pregunt? a Rom?n Torres sobre su peso (sugiriendo que estaba gordo).

Esta fue su respuesta: ? @romantorres05 pic.twitter.com/7QmkhG6IKh — Maria Paula (@mariap8910) June 10, 2018

Хорваты устроили первую тренировку с местными детьми! Очень круто! #CRO pic.twitter.com/BLPRJwhXde — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) June 11, 2018

В Краснодаре обиделись на статью испанского журналиста Альфредо Паскуаля @Guyb , где он написал о том, никто в городе не говорит на иностранных языках, и ... послали разобраться с ним журналистку Кубанских Новостей с потрясающим уровнем инглиша ?? @Udralets pic.twitter.com/xydI8xqo7x — InoProsport (@Inoprosport_ru) June 10, 2018

Дружба между Месси и Роналду, чистая победа аргентинца по популярности, Салах и Кадыров на «Ахмат Арене», Неймар на сочинском пляже, центнер панамских мышц, аудитория матча «Рубина» на тренировке сборной Австралии, занятие с питерскими детьми от хорватов -рассказывает о том, чем запомнились первые дни пребывания дорогих (и не очень) гостей в нашей стране.Победители предыдущего большого турнира – чемпионата Европы – решили последовать примеру звёздного «Анжи» Сулеймана Керимова и выбрали базу в Кратово. Не зря: в номерах каждого футболиста ждали ностальгические постеры из детства. Сторис игроков сразу запомнились фотографиями.А до этого португальцев во главе с Криштиану встретили хлебом-солью. Увы, каравай лучшего футболиста мира не порадовал. Парням из второго ряда лакомство не досталось, так что они выглядят чуть более счастливыми.Вообще Роналду прибыл не в лучшем расположении духа, психовал на открытой тренировке, но c юным фанатом был просто эталоном милоты.Ещё одна милая история – дорога из Кратово в Бронницы, где базируется сборная Аргентины. В добродушной России между Роналду и Месси Дружба.Команда Лео тренировалась на стадионе имени Сыроежкина, который, естественно, забился до отказа. Всё как на «Камп Ноу», только на стадионе имени Сыроежкина! В такие моменты понимаешь, что такое слава. Правда, большинству желающих попасть внутрь не удалось. Коллеги пишут, что по ажиотажу Месси уделал Роналду в одну калитку.Желающих попасть на тренировку французов также оказалось много, однако на тренировку пустили только журналистов, а президента федерации футбола Франции не пускали в отель, поскольку он забыл пропуск. Трудно сказать, в связи ли с ограждением от внимания игроки и тренеры команды пока самые довольные среди всех. Поль Погба отметил прекрасный приём, а Дидье Дешам отметил отличный уровень безопасности.Кроме того, игрокам не приходится запомнить номера своих комнат: как и португальцев, их ожидал приятный сюрприз:В комнатах же игроков ожидали матрёшки.Неймар и Луис Филипе, видимо, не нашли в номерах чего-то сверхъестественного, поэтому в поисках чурчхелы и кукурузы отправились на сочинский пляж.Игроков сборной Египта еда в период Рамадана интересует не сильно, зато сам приезд команда Мохамеда Салаха в Грозный вызвал ажиотаж, сравнимый с матчами «Ахмата». 8 тысяч зрителей приветствовали Мо с трибун «Ахмат Арены», где лидер сборной Египта появился в сопровождении Рамзана Кадырова и Магомеда Даудова.Пока Салах не тренируется, ему всё ещё больно даже подпрыгивать. Зато он знает, что Ахмат – сила.Большое внимание привлекла тренировка участников чемпионата мира и в Казани. Несмотря на незвёздный статус сборной Австралии, на стадионе «Трудовые резервы» собрались 3212 зрителей, что на полторы сотни больше, чем на матч «Рубин» – «Краснодар» прошлой весной.Неподалёку, в Саранске, расположилась ещё менее привлекательная по вывеске сборная Панамы. Однако и она здорово резонировала в СМИ благодаря своему 99-килограммовому защитнику Роману Торресу. Самый тяжёлый футболист чемпионата мира в ответ на вопрос о весе просто показал пресс, которому можно только позавидовать.Кому ещё стоит позавидовать, так это пацанам, оказавшимся на базе сборной Хорватии неподалёку от Санкт-Петербурга. Подавляющее большинство профессиональных футболистов проходит большой карьерный путь, но так и не удостаивается чести потренироваться или сыграть с такими гениями, как Лука Модрич, Иван Ракитич или Марио Манджукич. Незабываемые впечатления для пацанов!Испанцы же в России не только тренируются: по сути, их матчем со сборной Туниса неофициально открылся чемпионат мира. На одном из лучших, если не лучшем, стадионе страны случился очередной аншлаг. Следующего придётся ждать до старта чемпионата России – матчи Мундиаля будут заполнять трибуны в других городах…Впрочем, испанский журналист Альфредо Паскуаль этому не расстроен. Он написал статью о проблемах Краснодара – пробках, не говорящих по-английски людях. И нарвался на разборки с корреспонденткой «Кубанских Новостей»Но это всё же исключение из правил. Нет, английский большинство жителей России знает хуже этой корреспондентки. Исключение в том смысле, что общий фон пребывания иностранцев в нашей стране довольный и дружелюбный. Интересно, насколько изменится ситуация, когда в Петербурге высадятся англичане? У остальных больших претензий пока не возникает: что-что, а создать условия для иностранцев мы умеем.Впрочем, атмосферу праздника завезти к нам должны именно из-за границы. Но делают это не только шумные болельщики в феерических костюмах: сборная Нигерии по прибытии в Ессентуки снова удивила мир своими нарядами.Ахмед Муса любит Россию. Хочется верить, что большинство гостей тоже проникнется к нашей стране схожими чувствами.