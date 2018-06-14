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Владимир Пильгуй: тренерский штаб сборной должен донести до игроков, что эйфория сейчас неуместна

Владимир Пильгуй: тренерский штаб сборной должен донести до игроков, что эйфория сейчас неуместна Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй в интервью Rusfootball.info прокомментировал первую игру стартовавшего чемпионата мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии (5:0).

- О матче:

В первой игре всегда очень важен результат, и с этой точки зрения счёт в первом матче должен увеличить уверенность в своих силах у россиян. Товарищеские матчи перед турниром внесли некую сумятицу и неуверенность. Сегодня с первых минут команда смотрелась робко, был сумбур. Но после первого гола было видно, что ребята играют уверенней.

Хотя качество игры меня не очень удовлетворило. Играли на низких скоростях, индивидуальной работы было мало. Соперник позволял делать нашим всё, что хотели, ведь было очень много свободных зон и самых простых ошибок. В этом смысле россияне молодцы, поскольку они реализовали те шансы, которые им предоставлялись.

Обольщаться не нужно, следующий матч с Египтом наверняка будет сложнее. С Уругваем тем более. Но в самой первой игре был очень важен результат, и он теперь должен сделать отечественных футболистов увереннее.

- О лучших футболистах в составе сборной России:

Мне очень жаль, что Алан Дзагоев получил травму, мне видится это потерей. Но с другой стороны, если бы не это, неизвестно, появился бы на поле Денис Черышев, в итоге оформивший дубль, сыгравший в целом в остроту и в реализацию. В отличие от Фёдора Смолова, который в этой игре потерялся, да и в товарищеских матчах он смотрелся невыразительно. Возможно, спад, но я не знаю, с чем это связано.

Также могу выделить Александра Головина, всё-таки исполнил здорово штрафной в конце, и это, опять-таки, индивидуальное мастерство. А так больше выделить никого не могу, больше ярко проявивших себя на индивидуальном или командном уровнях не было.

- О перспективах сборной после первой победы на ЧМ-2018:

Честно говоря, я с опаской ожидал матча против Саудовской Аравии, ведь всё те же контрольные игры сборной России оптимизма не вселяли. Нам сегодня нужно было играть только на победу, это ещё и дополнительное давление. Игра могла сложиться по-разному, но хорошо всё то, что хорошо кончается.

Уверенности такая победа прибавит, с Египтом и Уругваем, думаю, россияне выйдут более уверенными в себе. Главное, чтобы уверенность не переросла в самоуверенность, потому что трезвая оценка произошедшему сегодня тоже должна быть. Тренерский штаб должен донести до игроков, что эйфория сейчас неуместна.
Теги: Пильгуй Сборная России
Вчера, 23:43
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№1 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 00:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мужик, дай форумным дурачкам пооргазмировать.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
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