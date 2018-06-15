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Ростов-на-Дону Ахмат
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Александр Ерохин: только победа в матче с Египтом сможет что-то прояснить
Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился мыслями о матче между Египтом и Уругваем (0:1).
– Тренировку перенесли на более позднее время, чтобы игроки могли отдохнуть. Посмотрели матч Египет - Уругвай? Какие впечатления сложились?
– Да, смотрел. Игра получилась достаточно вязкая. Египет? Хорошая команда, они плотно оборонялись и быстро выходили в атаки.
– Без Салаха египтяне выглядят иначе?
– Возможно, индивидуально он очень сильный футболист, готовый взять на себя игру в нужный момент.
– Очень скоро матч в Санкт-Петербурге. Какие ожидания?
– Мы готовимся к этой игре также, как и к предыдущей. Не забегаем вперед. Будем постепенно изучать соперника.
– Цель команды – выход из группы или всё-таки первое место?
– Мы готовимся к следующей игре. Только победа в матче с Египтом сможет что-то прояснить.
- Денис Мацуев сегодня посетил тренировку, как относитесь к музыке, которую он исполняет?
- На самом деле приятно, что он приехал, я смотрел несколько его выступлений. Мне в принципе нравится, он профессионал своего дела.
- Интересно слушать экспертов, говорили до матча аравийцы сильные, теперь говорят, что слабые. Какие они всё-таки?
- Мы слушаем только главного тренера. Он говорит нам конкретные вещи, которые мы стараемся делать. Большинство наших голов возникли из-за того, что наше тренерский штаб указал на слабые места соперника.
- Камень с плеч упал? Ведь было такое давление, теперь должно быть проще
- Мне не кажется, что будет проще. В первом матче было просто стартовое давление, открытие турнира, ажиотаж. Мы показали наш футбол.
- Со стартовым давлением была связана не самая уверенная игра Уругвая?
- Мне сложно сказать,какое состояние было у команд сегодня игравших, но начало было нервозное и не все получалось.
- Принято считать, что чемпионат мира это время, когда случаются разные замечательные истории, даже чудеса. Пока вы играете видели какое-нибудь чудо?
- Когда команды выходили на поле, девочка, которая в прошлом году выводила Роналду, смогла встать. Вот чудо.
Rusfootball.info
– Тренировку перенесли на более позднее время, чтобы игроки могли отдохнуть. Посмотрели матч Египет - Уругвай? Какие впечатления сложились?
– Да, смотрел. Игра получилась достаточно вязкая. Египет? Хорошая команда, они плотно оборонялись и быстро выходили в атаки.
– Без Салаха египтяне выглядят иначе?
– Возможно, индивидуально он очень сильный футболист, готовый взять на себя игру в нужный момент.
– Очень скоро матч в Санкт-Петербурге. Какие ожидания?
– Мы готовимся к этой игре также, как и к предыдущей. Не забегаем вперед. Будем постепенно изучать соперника.
– Цель команды – выход из группы или всё-таки первое место?
– Мы готовимся к следующей игре. Только победа в матче с Египтом сможет что-то прояснить.
- Денис Мацуев сегодня посетил тренировку, как относитесь к музыке, которую он исполняет?
- На самом деле приятно, что он приехал, я смотрел несколько его выступлений. Мне в принципе нравится, он профессионал своего дела.
- Интересно слушать экспертов, говорили до матча аравийцы сильные, теперь говорят, что слабые. Какие они всё-таки?
- Мы слушаем только главного тренера. Он говорит нам конкретные вещи, которые мы стараемся делать. Большинство наших голов возникли из-за того, что наше тренерский штаб указал на слабые места соперника.
- Камень с плеч упал? Ведь было такое давление, теперь должно быть проще
- Мне не кажется, что будет проще. В первом матче было просто стартовое давление, открытие турнира, ажиотаж. Мы показали наш футбол.
- Со стартовым давлением была связана не самая уверенная игра Уругвая?
- Мне сложно сказать,какое состояние было у команд сегодня игравших, но начало было нервозное и не все получалось.
- Принято считать, что чемпионат мира это время, когда случаются разные замечательные истории, даже чудеса. Пока вы играете видели какое-нибудь чудо?
- Когда команды выходили на поле, девочка, которая в прошлом году выводила Роналду, смогла встать. Вот чудо.
Rusfootball.info
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