Александр Ерохин: только победа в матче с Египтом сможет что-то прояснить

Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился мыслями о матче между Египтом и Уругваем (0:1).– Да, смотрел. Игра получилась достаточно вязкая. Египет? Хорошая команда, они плотно оборонялись и быстро выходили в атаки.– Возможно, индивидуально он очень сильный футболист, готовый взять на себя игру в нужный момент.– Мы готовимся к этой игре также, как и к предыдущей. Не забегаем вперед. Будем постепенно изучать соперника.– Мы готовимся к следующей игре. Только победа в матче с Египтом сможет что-то прояснить.- На самом деле приятно, что он приехал, я смотрел несколько его выступлений. Мне в принципе нравится, он профессионал своего дела.- Мы слушаем только главного тренера. Он говорит нам конкретные вещи, которые мы стараемся делать. Большинство наших голов возникли из-за того, что наше тренерский штаб указал на слабые места соперника.- Мне не кажется, что будет проще. В первом матче было просто стартовое давление, открытие турнира, ажиотаж. Мы показали наш футбол.- Мне сложно сказать,какое состояние было у команд сегодня игравших, но начало было нервозное и не все получалось.- Когда команды выходили на поле, девочка, которая в прошлом году выводила Роналду, смогла встать. Вот чудо.