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Поль Погба: Австралия играла в свой футбол, у них отличная сборная

Полузащитник сборной Франции Поль Погба прокомментировал победу над Австралией (2:1) в первом матче на чемпионате мира.

"Австралия играла в свой футбол, у них отличная сборная. Было важно выиграть сегодня. Что касается моего гола, важен итоговый результат. Не имеет значения, задел мяч ногу, уши или нос. Главное, что мяч влетел в ворота", — цитирует Погба RMC.
Теги: Погба Сборная Франции
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