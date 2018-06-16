Поль Погба: Австралия играла в свой футбол, у них отличная сборная

Полузащитник сборной Франции Поль Погба прокомментировал победу над Австралией (2:1) в первом матче на чемпионате мира."Австралия играла в свой футбол, у них отличная сборная. Было важно выиграть сегодня. Что касается моего гола, важен итоговый результат. Не имеет значения, задел мяч ногу, уши или нос. Главное, что мяч влетел в ворота", — цитирует Погба RMC.