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Игра противоречий. Они были почти во всем
Очаровательная Исландия, от которой тащится большинство нейтральных болельщиков, и грозная Аргентина сыграли вничью на стадионе московского "Спартака". О том, что было в Тушино днем, когда стартовала группа "D", расскажет Rusfootball.info
Грандиозное различие намечалось еще на подходе к стадиону. Аргентинцев было вокруг неисчислимо: они застилали все пространство вокруг небесно-голубым и белым, пели, вели себя, как и ведут почти все южноамериканцы на турнире - открыто, бодро и весело. Только в отличие от тех же вездесущих мексиканцев, на которых я натыкаюсь чисел с десятых каждый день, - праздновали главные поклонники Месси гораздо громче.
Скандинавов было меньше в разы, но они не терялись - резкое сочетание густого синего и красного проступали на фоне общей толпы. В данном моменте выручали рога - то есть рогатые шлемы. Они характерно торчали над общей бурлящей массой и не давали ошибиться в том, что викингов здесь не было. Они были. Правда, вели себя до стадиона гораздо скромнее. Всё-таки они ближе к русскому человеку в этом вопросе.
Отмечали свое появление на чемпионате мира на трибунах исландцы по-своему. У них вообще своя неповторимая манера, за которую их так обожают, - воинственная и мужественная, абсолютно не напоминающая задорный аргентинский карнавал. Что-то напоминающее танец хакку, которой славится команда Новой Зеландии. Помните их "Ху!"? Оно было и на этот раз.
В такие моменты даже замирали фанаты Аргентины. А уж они шумели так, что "Спартак", который базируется на этом стадионе, мог позавидовать. Особенно в те моменты, когда на табло "Открытия" мелькал Лионель Месси. Вы можете предполагать, как сильно любят нападающего "Барселоны" на родине, но полное понимание этого возможно только после того, как вы лично это услышите.
Но в этот раз у Месси игра не пошла. Он не забил пенальти, не реализовал много моментов. После игры Роналду накануне почему-то и от него ждали чего-то подобного, не не срослось. После игры главный тренер Аргентины не очень ловко ушёл от ответа:
- Игра Месси? Чтобы ее оценить и охарактеризовать, нужно время.
А сам игрок повинился:
- Да, шанс у нас был. Я его не использовал.
Насколько были разными болельщики команд, настолько и тренеры. Хорхе Сампаоли щеголял в роскошном костюме: узких брюках, как у нас ходить не очень модно (оказавшись в Перми, за такие можно и отхватить, простите), и распахнутом пиджаке. Хищно бросался на арбитра, вышагивал далеко за пределами технической зоны. Экспрессивный и модный.
Главный рулевой Исландии, с которым болельщики привыкли иногда посидеть в баре (история довольно популярная), был в шортах и во всем спортивном. Часто из-за нервов (или так было удобнее смотреть) опускался на корточки и помимо этого охотно призывал своих фанатов шуметь ещё громче. Они как будто этого ждали и моментально отзывались, - ну согласитесь, исландская сборная все-таки классная.
И вся эта разница, все эти противоречия, конечно, проявлялись и в игре. Доминирующая в плане территории Аргентина напирала на компактную и агрессивную Ирландию. Но о самом футболе - молчок. Об этом вам уже рассказывал Антон Мозговой.
Аргентина понадеялась на Бога в матче с Исландией
Вот так и получалось, что команды различались во всем. В плане болельщиков и их кричалок, в плане тренеров и их внешнего вида, в плане их игровых практик, в плане их ставок - на индивидуальные начала и на строго коллективные, на атакующие и оборонительные возможности. Одинаковым осталось у Исландии и Аргентины только одно - количество забитых мячей в этом матче.
***
Перед игрой российские болельщики, которых не очень много пробралось на стадион, и наши же журналисты концентрировали свое внимание на двух игроках - Магнуссоне и Месси. Первый должен после этого турнира перейти в московский ЦСКА, ну а с интересом к последнему все понятно, - мы собственно о нем уже говорили.
Магнуссон был хорош - играл слева, часто подключался в атаку, хорошо боролся наверху. После игры признался в том, о чём мы все давно знали:
- Я подписал бумаги с ЦСКА. Это хороший клуб с большой историей. Они играли в Лиге чемпионов, и у них явно хорошая команда.
Что ж, хоть кем-то "армейцы" наверняка усилились. А то за них уже было страшно этим летом.
Отличился на матче и легенда Аргентины Диего Марадона. Кстати, его болельщики отмечали: когда до начала встречи показывал топ забитых мячей на чемпионатах мира и зажегся ролик с Марадоной, аргентинцы реагировали так, будто Марадона все еще играет и радует их каждые выходные.
Но теперь о не самом приятном. Марадона на стадионе курил сигару, что было строго запрещено. Поверьте, эти объявление на чемпионате мира звенят каждые несколько минут.
Но и это не самое страшное. Некая журналистка Джеки Оутли обвинила Марадону в расистском жесте в адрес корейских фанатов. Их было очень много. И почти все они болели за Аргентину. Цитируем Оутли:
"Теперь Марадона не так крут. Болельщики из Южной Кореи просто кричали "Диего", он им улыбнулся, послал воздушный поцелуй и помахал рукой. Затем он растянул уголки глаз в стороны в явно расистском жесте. Все мы, кто это видел, ошеломлены".
Смешным этом корейцам не показалось.
Впрочем, уже успели пошутить не только над этим. Наши коллеги с сайта Sports.ru успели таким образом обыграть страстное желание бывшего игрока чесать нос
Впрочем, смотреть эту игру вживую и без дополнительных средств увеселения было одно удовольствие.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: "Чемпионат"
Грандиозное различие намечалось еще на подходе к стадиону. Аргентинцев было вокруг неисчислимо: они застилали все пространство вокруг небесно-голубым и белым, пели, вели себя, как и ведут почти все южноамериканцы на турнире - открыто, бодро и весело. Только в отличие от тех же вездесущих мексиканцев, на которых я натыкаюсь чисел с десятых каждый день, - праздновали главные поклонники Месси гораздо громче.
Скандинавов было меньше в разы, но они не терялись - резкое сочетание густого синего и красного проступали на фоне общей толпы. В данном моменте выручали рога - то есть рогатые шлемы. Они характерно торчали над общей бурлящей массой и не давали ошибиться в том, что викингов здесь не было. Они были. Правда, вели себя до стадиона гораздо скромнее. Всё-таки они ближе к русскому человеку в этом вопросе.
Отмечали свое появление на чемпионате мира на трибунах исландцы по-своему. У них вообще своя неповторимая манера, за которую их так обожают, - воинственная и мужественная, абсолютно не напоминающая задорный аргентинский карнавал. Что-то напоминающее танец хакку, которой славится команда Новой Зеландии. Помните их "Ху!"? Оно было и на этот раз.
В такие моменты даже замирали фанаты Аргентины. А уж они шумели так, что "Спартак", который базируется на этом стадионе, мог позавидовать. Особенно в те моменты, когда на табло "Открытия" мелькал Лионель Месси. Вы можете предполагать, как сильно любят нападающего "Барселоны" на родине, но полное понимание этого возможно только после того, как вы лично это услышите.
Но в этот раз у Месси игра не пошла. Он не забил пенальти, не реализовал много моментов. После игры Роналду накануне почему-то и от него ждали чего-то подобного, не не срослось. После игры главный тренер Аргентины не очень ловко ушёл от ответа:
- Игра Месси? Чтобы ее оценить и охарактеризовать, нужно время.
А сам игрок повинился:
- Да, шанс у нас был. Я его не использовал.
Фото: "Чемпионат"
Насколько были разными болельщики команд, настолько и тренеры. Хорхе Сампаоли щеголял в роскошном костюме: узких брюках, как у нас ходить не очень модно (оказавшись в Перми, за такие можно и отхватить, простите), и распахнутом пиджаке. Хищно бросался на арбитра, вышагивал далеко за пределами технической зоны. Экспрессивный и модный.
Главный рулевой Исландии, с которым болельщики привыкли иногда посидеть в баре (история довольно популярная), был в шортах и во всем спортивном. Часто из-за нервов (или так было удобнее смотреть) опускался на корточки и помимо этого охотно призывал своих фанатов шуметь ещё громче. Они как будто этого ждали и моментально отзывались, - ну согласитесь, исландская сборная все-таки классная.
И вся эта разница, все эти противоречия, конечно, проявлялись и в игре. Доминирующая в плане территории Аргентина напирала на компактную и агрессивную Ирландию. Но о самом футболе - молчок. Об этом вам уже рассказывал Антон Мозговой.
Аргентина понадеялась на Бога в матче с Исландией
Вот так и получалось, что команды различались во всем. В плане болельщиков и их кричалок, в плане тренеров и их внешнего вида, в плане их игровых практик, в плане их ставок - на индивидуальные начала и на строго коллективные, на атакующие и оборонительные возможности. Одинаковым осталось у Исландии и Аргентины только одно - количество забитых мячей в этом матче.
***
Перед игрой российские болельщики, которых не очень много пробралось на стадион, и наши же журналисты концентрировали свое внимание на двух игроках - Магнуссоне и Месси. Первый должен после этого турнира перейти в московский ЦСКА, ну а с интересом к последнему все понятно, - мы собственно о нем уже говорили.
Магнуссон был хорош - играл слева, часто подключался в атаку, хорошо боролся наверху. После игры признался в том, о чём мы все давно знали:
- Я подписал бумаги с ЦСКА. Это хороший клуб с большой историей. Они играли в Лиге чемпионов, и у них явно хорошая команда.
Что ж, хоть кем-то "армейцы" наверняка усилились. А то за них уже было страшно этим летом.
Отличился на матче и легенда Аргентины Диего Марадона. Кстати, его болельщики отмечали: когда до начала встречи показывал топ забитых мячей на чемпионатах мира и зажегся ролик с Марадоной, аргентинцы реагировали так, будто Марадона все еще играет и радует их каждые выходные.
Но теперь о не самом приятном. Марадона на стадионе курил сигару, что было строго запрещено. Поверьте, эти объявление на чемпионате мира звенят каждые несколько минут.
Но и это не самое страшное. Некая журналистка Джеки Оутли обвинила Марадону в расистском жесте в адрес корейских фанатов. Их было очень много. И почти все они болели за Аргентину. Цитируем Оутли:
"Теперь Марадона не так крут. Болельщики из Южной Кореи просто кричали "Диего", он им улыбнулся, послал воздушный поцелуй и помахал рукой. Затем он растянул уголки глаз в стороны в явно расистском жесте. Все мы, кто это видел, ошеломлены".
Смешным этом корейцам не показалось.
? Russia 2018 World Cup - No Smoking Allowed...— Extra Time (@ExtraTimeFootie) June 16, 2018
??? Diego Maradona: pic.twitter.com/jbtCngl8tP
Впрочем, уже успели пошутить не только над этим. Наши коллеги с сайта Sports.ru успели таким образом обыграть страстное желание бывшего игрока чесать нос
Лайк, если у вас тоже аллергия на тополиный пух— Sports.ru (@sportsru) June 16, 2018
? @VasilyKonov#ЧМ2018 #WorldCup pic.twitter.com/0gY9Tr5xmJ
Впрочем, смотреть эту игру вживую и без дополнительных средств увеселения было одно удовольствие.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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